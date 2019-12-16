Православные христиане 17 декабря чтят память Святой Великомученицы Варвары – рукодельницы и покровительницы женщин. Об истории праздника, а также его традициях и запретах – в материале Фактов ICTV.

Святая Великомученица Варвара была очень способной к вышиванию – вышила ризы для самого Иисуса Христа.

История святой Варвары

Родилась в языческой семье в городе Илиополе (современная Сирия) во времена римского императора Максимилиана (305-311 годы).

Мать девочки рано умерла. Ее воспитывал отец-язычник, однако Варвара с детства задумывалась над христианскими истинами.

Узнав об этом, отец отдал дочь на суд местной власти. Девушка не отреклась от Христа, за что ее подвергли жестоким пыткам. На следующий день утром Варвара проснулась без ран на теле.

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Тогда разгневанный император Максимилиан приказал отцу убить дочь, отрубив голову. Вскоре после казни мужчину поразила молния.

Через несколько веков нетленные останки святой Варвары перенесли в Константинополь, а в VIII веке – в Киев. В Украину их перевезла жена киевского князя Святополка Изяславича Варвара.

Князь Святополк-Михаил построил Михайловский Златоверхий собор, где и хранились мощи святой Варвары более 800 лет. Сейчас они покоятся во Владимирском соборе.

Традиции и запреты на Варвары

Верующие в молитвах просят святую о защите от внезапной смерти, от болезней и о смягчении родительского гнева.

Также ее считают своей покровительницей строители, шахтеры и ремесленники.

Однако Варварин день – это, прежде всего, женский праздник, в который грех стирать, белить и глину месить, однако можно вышивать и ткать.

Считается также, что Варвара помогает в трудных родах.

В праздник принято печь пироги с маком и угощать ими скот – чтобы лучше плодился. Хозяйки также варили кутью и узвар – чтобы хлеб и фрукты водились.

А девушки в этот день гадали на судьбу – ломали в саду веточки вишен и ставили в воду. Если зацветали на Рождество – к замужеству в новом году.

Именно 17 декабря считалось в народе днем ​​поворота на весну. Варвара ночи урвала, а дня приточила – говорится в пословице.

Приметы на День Варвары

Какая погода на Варвары, такая и на Рождество.

Если в ночь на Варвары небо чистое – к холодам.

Если в этот день снег не выпал – зима будет теплой.

Если воробьи собираются кучками на деревьях и чирикают – зима будет теплая.

В этот день тепло – к хорошему урожаю в следующеи году.

Мороз на Варвары – к долгой и холодной зиме.

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Фото: pravoslavie.ru