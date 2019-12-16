День Варвары: СМС и открытки с поздравлениями

Лучшие поздравления с Днем Варвары в открытках и СМС читайте на сайте Факты ICTV.
17 декабря отмечается День памяти святой великомученицы Варвары. По традиции, девушек и женщин с именем Варвара в этот день поздравляют с именинами.
Варвара – древнее имя, уходящее своими корнями в греческий язык. Оно является производной формой от греческого слова барбарос, что можно перевести как иноземец, не говорящий по-гречески.
Поздравления с Днем Варвары в СМС
Сегодня День святой Варвары
Все отмечаем мы недаром,
Она красавицей была
И миру истину несла!
Пусть вам святая помогает,
От бед лихих оберегает,
В душе пребудет благодать,
Чтоб вам вовек не унывать!
***
Ты красавица, Варвара,
Пусть звенит твой яркий смех!
Неземные твои чары
Очаровывают всех!
Будь Варварою хранима,
Что на небесах живет!
И люби, и будь любима,
Пусть душа твоя поет!
***
С Днем Варвары поздравляю!
Вера будет пусть чиста.
О Святой напоминаю —
Той, что верила в Христа,
Несмотря на все мученья,
От него не отреклась.
Хватит пусть тебе терпенья,
Чтоб мечта твоя сбылась!
***
Святая Варвара, тебя пусть хранит
Сегодня ее именины.
От болезней всех она исцелит,
Беда, чтоб прошла всегда мимо.
Святую Варвару ты почитай,
Свечу в честь нее зажги в храме.
Всем людям добра ты пожелай,
Здоровья проси своей маме.
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Открытки с Днем Варвары
Ранее Факты ICTV писали о запретах и приметах на Католическое Рождество.
Фото: Открытки