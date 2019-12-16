Новый год 2020: цены на живые елки

В Украине уже активно готовятся к Новому году 2020. Сколько стоит поставить живую елку дома – читайте на Фактах ICTV.
Купить живую елку на Новый год 2020 можно в магазине, интернете или на елочном базаре.
Цены на живые елки начинаются от 100 грн и могут доходить до нескольких тысяч.
Так сколько стоит живая елка и где ее можно приобрести – читайте на Фактах ICTV.
Сейчас только начинают работать елочные базары. Цены на венки из живых веточек и маленькие елочки из ветвей (до 50 см) стоят от 50 грн. Елки среднего размера оценивают в 300 грн, а двухметровые компиляции из ветвей стоят от 1 500 грн.
Новогодние деревья высотой до 0,5 метра оценивают от 100 грн. Елка высотой до 2 м стоит 500-600 грн.Читайте: Когда нужно ставить елку на Новый год 2020 В Киеве открываются елочные базары: цены и где дешевле Пункты утилизации новогодних елок (СПИСОК)
Также живую елку можно приобрести в интернете, например на OLX.
Диапазон цен на живые елки разный: от 150 грн до 7 000 грн, в зависимости от размера и сорта. Так, цена на живую елку, высотой 1,5-2 метра составляет 850 грн сразу с доставкой на дом.
Там же можно приобрести и сосну. Цены начинаются от 500 грн (1,5 метра).
А вот если искать елку в садовых центрах, то цены сразу увеличиваются вдвое.
Маленькая живая елка в горшке (80-100 см) обойдется вам в 850 грн.
Факты ICTV также ранее рассказывали полезные советы, которые помогут выбрать елку на Новый год 2020.