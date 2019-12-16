Новый год 2020: цены на живые елки

В Украине уже активно готовятся к Новому году 2020. Сколько стоит поставить живую елку дома – читайте на Фактах ICTV.

Купить живую елку на Новый год 2020 можно в магазине, интернете или на елочном базаре.

Цены на живые елки начинаются от 100 грн и могут доходить до нескольких тысяч.

Так сколько стоит живая елка и где ее можно приобрести – читайте на Фактах ICTV.

Сейчас только начинают работать елочные базары. Цены на венки из живых веточек и маленькие елочки из ветвей (до 50 см) стоят от 50 грн. Елки среднего размера оценивают в 300 грн, а двухметровые компиляции из ветвей стоят от 1 500 грн.

Новогодние деревья высотой до 0,5 метра оценивают от 100 грн. Елка высотой до 2 м стоит 500-600 грн.

Также живую елку можно приобрести в интернете, например на OLX.

Диапазон цен на живые елки разный: от 150 грн до 7 000 грн, в зависимости от размера и сорта. Так, цена на живую елку, высотой 1,5-2 метра составляет 850 грн сразу с доставкой на дом.

Там же можно приобрести и сосну. Цены начинаются от 500 грн (1,5 метра).

А вот если искать елку в садовых центрах, то цены сразу увеличиваются вдвое.

Маленькая живая елка в горшке (80-100 см) обойдется вам в 850 грн.

Факты ICTV также ранее рассказывали полезные советы, которые помогут выбрать елку на Новый год 2020.