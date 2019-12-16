День энергетика в Украине ежегодно отмечается 22 декабря. Поздравьте своих родных и друзей с профессиональным праздником открыткой с нашей подборки.
Профессиональный праздник работников энергетического комплекса Украины – День энергетика – приходится на 22 декабря.
Он установлен указом президента от 12 ноября 1993 года №522/93.
Символично, что праздник совпадает с днем зимнего солнцестояния, когда самый короткий день и самая длинная ночь в году, и работа энергетиков наиболее заметна.
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Если среди ваших родных или друзей есть работники такой важной отрасли экономики, поздравьте их 22 декабря яркой открыткой или картинкой.
Поздравления с Днем энергетика в открытках / 7 фотографий
Ранее Факты ICTV писали, какие еще праздники ожидаются в декабре 2019.
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