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Факты / Lifestyle

Поздравления с Днем энергетика в открытках

День энергетика в Украине ежегодно отмечается 22 декабря. Поздравьте своих родных и друзей с профессиональным праздником открыткой с нашей подборки.

Привітання з Днем енергетика в листівках

Профессиональный праздник работников энергетического комплекса Украины – День энергетика – приходится на 22 декабря.

Он установлен указом президента от 12 ноября 1993 года №522/93.

Символично, что праздник совпадает с днем ​​зимнего солнцестояния, когда самый короткий день и самая длинная ночь в году, и работа энергетиков наиболее заметна.

Читайте: Церковные праздники – календарь на 2019 год

Если среди ваших родных или друзей есть работники такой важной отрасли экономики, поздравьте их 22 декабря яркой открыткой или картинкой.

  • Привітання з Днем енергетика в листівках
  • Привітання з Днем енергетика в листівках
  • Привітання з Днем енергетика в листівках
  • Привітання з Днем енергетика в листівках
  • Привітання з Днем енергетика в листівках
  • Привітання з Днем енергетика в листівках
  • Привітання з Днем енергетика в листівках
  • Привітання з Днем енергетика в листівках
  • Привітання з Днем енергетика в листівках
  • Привітання з Днем енергетика в листівках
  • Привітання з Днем енергетика в листівках
  • Привітання з Днем енергетика в листівках
Поздравления с Днем энергетика в открытках / 7 фотографий

Ранее Факты ICTV писали, какие еще праздники ожидаются в декабре 2019.

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