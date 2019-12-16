Из года в год родителям приходится разгадывать ребус под названием Подарки детям на День Святого Николая. Факты ICTV решили эту задачу за вас и предлагают 10 лучших идей подарков к празднику.

День Святого Николая – любимый праздник детворы. Ведь все знают, если вести себя хорошо – в морозное декабрьское утро 19 декабря Николай положит под подушку приятный презент.

Не слукавим, если скажем, что подарков ждут не только малыши, но и дети постарше. А в некоторых семьях есть традиция дарить подарки всем родным и близким.

О Святом Николае

Если верить легендам и сказаниям, то Святой Николай был обычным ребенком, но он отличался от всех остальных добродушием, бескорыстностью и отзывчивостью.

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Его семья была обеспеченной, так, с наступлением ночи, мальчик выходил из своего дома и разносил бедным деткам подарки.

Люди скоро узнали о его поступках и возвели его в ранг Святого. Тогда и была заведена традиция – раз в году дарить послушным детям маленькие подарочки.

Полезные подарки

Родительский презент может быть простым и ни к чему не обязывающим, а может играть и некую образовательную роль. Если вы давно хотели привить ребенку любовь к чтению День Святого Николая – отличный повод. Подарите малышу интересную книгу или энциклопедию.

Развивающие подарки

Если ваша скрытая цель развивать творческую жилку своего чада – вам в помощь огромный ассортимент наборов для самостоятельного творчества. Выбирайте наборы для рисования и лепки. Хороший подарок – детские игры-пазлы. Краски, раскраски, наборы для плетения цветными резинками, художественные творческие наборы, наборы – идеальный вариант подарка.

Сладкий презент

Не хотите тратить кругленькую сумму? А ваш ребенок любит сладкое. Идеальный вариант киндер-сюрприз, шоколад, шоколадные фигурки, конфеты, пирожные, печенье, мармелад. Это простой, непринужденный и всегда любимый подарок.

Интерактивный подарок

Знаете, что ребенка больше всего интересует спорт? Возможно, уже пора подарить ему месячный абонемент в бассейн или любой другой кружок. Ваш ребенок точно запомнит такой сюрприз, а вы займете его любимым делом. А возможно, и вовсе раскроете талант.

Подарок для маленькой модницы

Маленькие принцессы вряд ли оценят красивые платья или любую другую одежду. Они порадуются, но вскоре забудут об этом. Лучше на День Святого Николая подарить что-то особенное и запоминающееся. Возможно, это красивые сережки или кулончик. Только не нужно дарить что-то дорогое, пусть камни будут полудрагоценные.

Игрушки

Любимая игрушка – всегда беспроигрышный вариант. Девочки любят куклы, мальчики машинки. Смело дарите такие подарки. Только помните, что прекрасным дополнением будут такие атрибуты как дом и гардероб, а может даже и кухня для куклы.

А машинку покупайте в комплекте с пультом управления и гаражом или таких размеров, чтоб туда и сам ребенок влез. Выбирайте конструкторы, железнодорожные станции, персонажей любимых мультиков и фильмов. Ребенку точно понравиться.

Подарок для “больших” детишек

Детям, которые в силу своего возраста уже в курсе, что подарки приносит не Святой Николай, а мама с папой можно смело дарить “подарки-полуфабрикаты”. То есть, набор, который ребенок может превратить своими руками в произведение искусства. Купите модельный самолет, помогите собрать и покрасить, а затем подарите кому-то из младших, а может быть родных.

Также подросткам можно подарить настольную игру, например, Монополию, пусть попробуют заняться бизнесом, хотя бы за столом.

Подарок-друг

Подарите ребенку мягкую игрушку. Все дети любят игрушки. Они их воспитывают, разговаривают с ними и делятся секретами. У каждого ребенка должен быть любимый мягкий мишка, слоник или крокодил.

Презент для настоящей “дамы”

Если ваша дочь любит красить губы красной маминой помадой, лучший подарок – детский косметический набор. Сейчас есть специальные косметические наборы, которые помогают приучить девочку к уходу за собой. Ваша малышка будет в восторге и перестанет тягать вашу дорогую косметику.

Приятные безделушки

Что касается небольших подарков. Девочкам, например, можно дарить заколки, чулочки, красивые носочки, браслетики, гетры.

Для мальчиков – пеналы, брелки, часики или безделушки с изображением любимого мультяшного героя.

Как видите, выбирать подарки не так уж и сложно. Главное, учитывать увлечения и желания ребенка. Дарите детям сказку, ведь во взрослой жизни сказок так мало.

Ранее Факты ICTV рассказывали, как правильно написали письмо с пожеланиями к Святому Николаю.

Фото: datki.net