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Факты / Lifestyle

Выходные в январе 2020: сколько будут отдыхать украинцы

В январе 2020 года будет 21 рабочий день и 10 выходных. В этом месяце отмечают два государственных праздника, которые предполагают дополнительные выходные для украинцев.

Выходные в январе 2020: сколько будут отдыхать украинцы

В январе 31 день, из которых 21 рабочий и десять выходных – 1, 4, 5, 6, 7, 12, 18, 19, 25 и 26 числа.

Первый дополнительный выходной у украинцев будет 1 января (Новый год). Рождество 7 января, которое припадает на вторник, также будет выходным.

Читайте: Выходные в 2020: сколько будут отдыхать украинцы

Кроме того, в Кабмине 6 января решили сделать выходным и перенесли рабочий день на 11 января.

  • 1 января – Новый год
  • 6 января – Сочельник
  • 7 января – Рождество Христoво

Ранее Факты ICTV рассказывали о выходных на Новый год 2020. Перед Новым годом 2020 рекомендуют перенести рабочие дни с 30 и 31 декабря на 21 и 28 декабря соответственно.

Фото: Dreamstime

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