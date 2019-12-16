Чтобы правильно выбрать елку на Новый год, стоит прежде всего определиться с тем, какого размера она должна быть и где будет стоять. Полезные советы – в материале Фактов ICTV.

От выбора елки зависит, как долго она будет вас радовать на новогодние праздники.

Мы расскажем, как правильно выбрать живое или искусственное дерево на Новый год 2020.

Как выбрать живую елку

При выборе живой елки сначала обратите внимание на ее ствол. Он должен быть прямым, ровным и без трещин. Ободок на срезе ствола говорит о том, что ель срезали давно, а такое дерево долго не простоит.

Далее нужно крепко взять елку в руку и стукнуть об землю. Если иголочки начали осыпаться, она не простоит и двух недель.

Также проверьте ветки дерева – они должны быть эластичными. Согните одну из них, если трещит и ломается, то такую елку покупать не стоит. Кроме того, у свежесрубленной елки ветки всегда тянутся вверх, в противно случае – дерево не свежее.

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Хвоя тоже может быть хорошим индикаторов качества елки. Потрите ее в руках, должно остаться маслянистое хвойное вещество. Также у свежего дерева она ярко зеленая и упругая.

Когда вы уже купите новогоднее дерево, его еще нужно правильно доставить домой. Свяжите ветки веревкой, чтобы не повредить, нести нужно стволом вперед, но заносить – верхушкой вперед.

Чтобы елка простояла долго, необходимо побеспокоиться о ее акклиматизации. Оставьте дерево на балконе или в подвале на несколько часов.

Перед установкой нужно срубить пару сантиметров ствола и очистить его от коры.

Установка в емкость с песком

Возьмите емкость, насыпьте туда влажный песок. Поскольку за окном зима, то его лучше заготовить перед покупкой дерева.

Чтобы ель простояла долго и постоянно оставалась свежей, нужно в воду, которой будете увлажнять песок, добавить немного глицерина.

Однако не забывайте каждые два дня поливать дерево.

Установка в емкость с водой

Воду нужно брать отстоянную, добавить аспирин, сахар и немного соли. Елка будет постоянно впитывать воду, поэтому не забывайте ее туда подливать.

Установка на подставку

Перед тем, как ставить в подставку, обмотайте ствол дерева мокрой тряпкой. Кроме того, не забывайте сбрызгивать дерево водой, чтобы сохранить свежий вид елки.

Как выбрать искусственную елку

Искусственная елка будет служить много лет, сохраняя всегда отличный вид. Однако ради этого сначала ее нужно правильно выбрать.

Не стесняйте у продавцов просить сертификат. Кроме того, что изделие может оказаться просто некачественным и быстро придет в негодность, еще может выделять вредные вещества.

Ценовая политика на искусственные елки формируется из многих факторов, в том числе из удобства сборки.

Елки, которые складываются моментально, как зонтик, дороже всего. Остальные же варианты, как правило, нужно собирать по отдельным частям.

Во время покупки не бойтесь подергать за хвою. Она не должна деформироваться и выпадать.

Факты ICTV ранее рассказывали, где купить елку на Новый год 2020.