Представителям каких знаков зодиака повезет в 2020 году больше всего – читайте в гороскопе от Фактов ICTV.
Топ самых удачливых знаков зодиака подготовила астролог Марина Скади (Марина Соколова).
Гороскоп удачи на 2020 год для Козерогов
Удача в 2020 году больше всего улыбнется Козерогам. У вас получится избавиться от постороннего влияния. Карьера будет медленно, но успешно развиваться. Также у вас получится основать собственный бизнес, производство или проект, однако не забывайте систематизировать свои дела.
Саморазвитие и повышение квалификации – главные спутники для старта нового этапа в жизни. У вас получится заявить о себе как о профессионале высоко класса, а там и повышение социального статуса не за горами.
Такой расклад вас заставит себя почувствовать популярным и авторитетным человеком.
Гороскоп удачи на 2020 год для Тельцов
Для Тельцов 2020 год также будет удачным, но это касается больше любви и семьи.
Если решитесь жениться в этом году, то точно не прогадаете, то же самое и с покупкой жилья.
Кроме того, представителей этого знака ожидают карьерные и деловые свершения, которые помогут получить новую должность или финансовое благополучие.
Не бойтесь защищать свои убеждения. Год будет интересным и удачным, особенно если посвятите время литературному творчеству, издательскому бизнесу, искусству или рекламе.
Гороскоп удачи на 2020 год для Дев
У Дев в 2020 году появится реальна возможность улучшить качество своей жизни.
Вас будут сопровождать полезные знакомства, творческий подъем и счастливый шанс.
Способность радоваться укрепит романтические отношения, к вам может прийти большая любовь, появится ребенка в семье.
У вас выйдет получить поддержку коллег и покровительство руководства, а также укрепить свой авторитет.
Прекрасный период для самообразования, повышения квалификации, улаживания юридических формальностей, открытия новых предприятий или реорганизации старых.
Ранее Факты ICTV опубликовали гороскоп на ноябрь 2019 года для представителей всех знаков зодиака.