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Звезда уходит из Youtube – PewDiePie заявил о временной паузе

Самый популярный видеоблогер PewDiePie (Феликс Арвид Ульф Чельберг) заявил, что возьмет паузу на Youtube.

PewDiePie

Видеоблогер Феликс Арвид Ульф Чельберг, который известен как PewDiePie, объявил о том, что перестанет публиковать новые ролики на Youtube.

Ожидается, что PewDiePie возьмет паузу в начале 2020 года, однако пока неизвестно, сколько она будет длиться.

Он объяснил такое решение тем, что чувствует сильную усталость.

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– Хочу сказать заранее, в следующем году меня не будет в течение какого-то времени, – сказал Чельберг.

Он добавил, что обязательно объяснит свое решение, однако сделает это немного позже.

На канал PewDiePie подписаны 102 млн пользователей, он является самым популярным в видеохостинге Youtube.

Общее количество просмотров его видео превышает 24 млрд.

К слову, появился YouTube Rewind 2019, в котором назвали видео, которые стали самыми популярными в видеохостинге в 2019 году.

Источник: PewDiePie

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