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Факты / Lifestyle

Чем заменить елку на Новый год 2020 – 12 креативных идей

Нет денег на елку или мало места в доме? Немного фантазии, и новогоднее дерево можно заменить всем, что есть под рукой. Создать праздничное настроение на Новый год помогут 12 креативных идей.

Чим замінити ялинку на Новий рік 2020

Трудно представить зимние праздники без елки. На ум приходит старый добрый мультфильм о том, как ежик и медвежонок встречали Новый год. Они не нашли подходящую елку в лесу, поэтому ежик решил сам стать елкой, потому что очень на нее похож.

Мы не советуем вам брать пример с ежа. Есть более простые и безопасные варианты – сделать елку из того, что есть под руками.

Читайте: Елка на Новый год 2020: где купить и цена

Нужно только немного фантазии. Можно украсить комнатные растения. Идеально подойдут самшит, кипарис или можжевельник.

Если живых растений в доме нет – просто поставьте в вазу еловые веточки или сделайте из них венок и украсьте. Подойдут также сушеные цветы и ветки деревьев.

Сделать уникальную елку можно из картона, проволоки, книжек, подушек, стеллажа, лестницы, вешалки и даже черенка от швабры.

Мало места в доме – нарисуйте елку на стене, большом зеркале или оконном стекле.

На стене можно также создать зигзагообразную композицию из гирлянд, мишуры и даже палок.

Гирлянды могут быть и самодельными – из сушеных колец лимона и апельсина, шишек, желудей, грецких орехов и сладостей.

Желаем вдохновения в создании уникальной новогодней елки!

  • Чим замінити ялинку на Новий рік 2020
  • Чим замінити ялинку на Новий рік 2020
  • Чим замінити ялинку на Новий рік 2020
  • Чим замінити ялинку на Новий рік 2020
  • Фот Чим замінити ялинку на Новий рік 2020
  • Чим замінити ялинку на Новий рік 2020
  • Чим замінити ялинку на Новий рік 2020
  • Чим замінити ялинку на Новий рік 2020
  • Чим замінити ялинку на Новий рік 2020
  • Чим замінити ялинку на Новий рік 2020
  • Чим замінити ялинку на Новий рік 2020
  • Чим замінити ялинку на Новий рік 2020
  • Чим замінити ялинку на Новий рік 2020
  • Чим замінити ялинку на Новий рік 2020
  • Чим замінити ялинку на Новий рік 2020
  • Чим замінити ялинку на Новий рік 2020
  • Фот Чим замінити ялинку на Новий рік 2020
  • Чим замінити ялинку на Новий рік 2020
  • Чим замінити ялинку на Новий рік 2020
  • Чим замінити ялинку на Новий рік 2020
  • Чим замінити ялинку на Новий рік 2020
  • Чим замінити ялинку на Новий рік 2020
  • Чим замінити ялинку на Новий рік 2020
  • Чим замінити ялинку на Новий рік 2020
Чем заменить елку на Новый год 2020 – 12 креативных идей / 12 фотографий

Поскольку украшение елки – это целый ритуал, то Факты ICTV писали, когда нужно ставить елку на Новый год 2020.

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