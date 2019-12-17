Лучшие поздравления с Днем Варвары в открытках и СМС читайте на сайте Факты ICTV.

17 декабря отмечается День памяти святой великомученицы Варвары. По традиции, девушек и женщин с именем Варвара в этот день поздравляют с именинами.

Варвара – древнее имя, уходящее своими корнями в греческий язык. Оно является производной формой от греческого слова барбарос, что можно перевести как иноземец, не говорящий по-гречески.

Поздравления с Днем Варвары в СМС

Сегодня День святой Варвары

Все отмечаем мы недаром,

Она красавицей была

И миру истину несла!

Пусть вам святая помогает,

От бед лихих оберегает,

В душе пребудет благодать,

Чтоб вам вовек не унывать!

***

Ты красавица, Варвара,

Пусть звенит твой яркий смех!

Неземные твои чары

Очаровывают всех!

Будь Варварою хранима,

Что на небесах живет!

И люби, и будь любима,

Пусть душа твоя поет!

***

С Днем Варвары поздравляю!

Вера будет пусть чиста.

О Святой напоминаю —

Той, что верила в Христа,

Несмотря на все мученья,

От него не отреклась.

Хватит пусть тебе терпенья,

Чтоб мечта твоя сбылась!

***

Святая Варвара, тебя пусть хранит

Сегодня ее именины.

От болезней всех она исцелит,

Беда, чтоб прошла всегда мимо.

Святую Варвару ты почитай,

Свечу в честь нее зажги в храме.

Всем людям добра ты пожелай,

Здоровья проси своей маме.

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Открытки с Днем Варвары



































День Варвары: СМС и открытки с поздравлениями / 9 фотографий

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Фото: Открытки