Поздравить близких с Днем Святого Николая 19 декабря – это уже давняя традиция в Украине.
Привітання з Днем Святого Миколая чекають усі, адже це свято відкриває низку новорічних урочистостей не тільки для маленьких українців, а й для їхніх батьків.
Святого Миколая також вважають головним заступником мандрівників, рибалок та моряків. Вони згадують його в дорозі, під час плавань, просять щедрого улову та гарної погоди.
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Факти ICTV зібрали для вас найкращі привітання в листівках з Днем Святого Миколая.
Открытки с Днем Святого Николая / 14 фотографий
Факти ICTV також пропонували кілька ідей, що подарувати дітям на День Святого Миколая 2019.
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