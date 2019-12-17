Подарки на Новый год 2020: что купить парню

До главного праздника зимы осталось меньше месяца, так что пора подумать о подарках. Не ломайте голову над тем, что положить под елочку парню – Факты ICTV собрали лучшие идеи новогодних презентов.

Чтобы порадовать своего молодого человека, подарок стоит подбирать исходя из его предпочтений. Не мыслит свою жизнь без гаджетов? Ищем презент среди новинок техники. Заядлый спортсмен? Выбираем подарок под его хобби. Но если вы еще не слишком хорошо изучили предпочтения своего парня, без труда найдете универсальный вариант, который уместен всегда.

Все для активной зимы

Ваш парень – покоритель заснеженных вершин и всю зиму не расстается со сноубордом? Сделайте подарок, связанный с его хобби. Крутая горнолыжная маска, балаклава, термобелье для катания, сушилка для ботинок – подойдет все, что сделает досуг еще ярче и комфортней.

Цена – от 400 грн.

Сенсорные перчатки

Универсальный подарок, который придется по душе каждому. Пользоваться мобильным на улице зимой ужасно неудобно: приходится снимать перчатки. Но в сенсорных таких проблем не возникает. Благодаря металлизированным нитям на кончиках пальцев смартфон реагирует на прикосновения. Парень сможет без проблем отвечать на ваши месседжи и звонки.

Цена – от 250 грн.

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Очки виртуальной реальности

С VR-девайсом захватывающие дух приключения станут доступны не выходя из дома. В компьютерные игры и кино можно погрузиться, что называется, с головой. Даже если парень не увлекается геймингом, он с удовольствием отправится познавать виртуальную реальность.

Цена – от 400 грн.

Чехол с подогревом для автокресла

Что подарить парню на Новый год 2020, если он водит авто? Оказаться в теплом автокресле, когда машина еще не прогрелась – просто волшебно. Проявите настоящую заботу об автомобилисте. Презентуйте чехол с подогревом.

Цена – от 300 грн.

Мультитул

Подарок, которому любой мужчина обрадуется, как ребенок. Крошечный помощник умеет все. Кусачки, пассатижи, напильники, отвертки – один мультитул вмещает три десятка инструментов! И всегда под рукой: легко помещается в кармане.

Цена – от 300 грн.

Внешний диск

Теперь парню будет, где хранить гигабайты ваших совместных фото. Обратите внимание на объем памяти и возможность подключения к телевизору. Тогда вы сможете закачать на диск кино, чтобы смотреть зимними вечерами.

Цена – от 700 грн за накопитель емкостью 500 Гб.

Органайзер для дивана

Идеален для киномана и любителя проводить время на диване. Больше не придется искать потерявшуюся подзарядку или пульт. Нужные вещи под рукой, в кармашках органайзера. А для мега-комфорта – подставка для стаканов и тарелок. Крепится прямо к спинке дивана или подлокотнику.

Цена – от 200 грн.

USB-подогреватель для кружки

По-настоящему зимний подарок. Идеален для молодого человека, “живущего” за ноутбуком. Поддержит температуру напитка и заботливо подогреет, если хозяин отлучился. Имеет дополнительные USB-порты: от девайса можно зарядить смартфон и другие гаджеты.

Цена – от 120 грн.

Пылесос для клавиатуры

Мини-девайс избавит от крошек и любого мусора, попавшего на клавиатуру. Работает от ноутбука при помощи USB-шнура.

Цена – от 200 грн.

Впечатления

Классно проведенное время – лучший подарок. Положите под елочку подарочный сертификат на впечатления. Сходите вместе на каток, вспомните лето в аквапарке, выберетесь из квест-комнаты: масса вариантов! Сделайте подарок на Новый год 2020 парню, который запомнится на всю жизнь.

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