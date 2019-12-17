Лучшие идеи подарков на День Святого Николая, который приходится на 19 декабря, смотрите на Фактах ICTV.

Добрая традиция дарить в День Святого Николая подарки долгое время была распространена преимущественно в западных областях. Но в последние годы этот обычай стал популярным и в других регионах.

Говорят, что у Святого Николая есть волшебная книга, в которой он записывает все хорошие и плохие дела, которые каждый человек сделал за год. Тот, кто был добр и делал хорошие поступки, обязательно получит подарок.

Факты ICTV решили помочь в не простом деле, предложив идеи для подарков на День Святого Николая.

Традиционные подарки

Это, конечно же, сладости. Именно из конфет и мармелада началась история этого праздника – их дарили детям в Германии еще в X веке. Позже кто-то придумал выпекать маленькие медовые пряники в виде фигурки святого или в форме сердец и звезд. Их так и назвали – “николайчики”. Поэтому смело дарите сладости своим детям, это подарок всегда уместен.

Практичные подарки

Праздник этот зимний, поэтому очень уместным подарком будут теплые вещи – перчатки, носки, шапочки, шарфы. А если вы положите в них что-то сладкое, радости ребенка не будет границ.

Спортивные подарки

Коньки, лыжи, санки, клюшки, шайбы – все это будет очень кстати, ведь впереди три месяца снежной зимы.

Подарки для умников

Книга – лучший подарок. А одна из лучших вещей, которую вы можете привить вашему ребенку – это любовь к чтению.

Познавательные подарки

Вашему ребенку обязательно понравится возможность принять участие в каком-нибудь интересном познавательном мероприятии. Сейчас можно найти множество разнообразных мастер-классов для детей – от уроков рисования до скалолазания и верховой езды.

Тематические подарки

Конструкторы, наборы для рукоделия, наборы юного парикмахера, врача или повара – все эти игры не просто очень интересные, но и развивают у ребенка мелкую моторику, а главное – учат его логически мыслить.

Развлекательные подарки

Это могут быть билеты в кино, в цирк, в театр юного зрителя, планетарий или в любое другое место.

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Подарки на заказ

Вы можете заранее рассказать своему ребенку о празднике и предложить ему написать письмо Святому Николаю по поводу того, что он хочет получить в подарок.

Подарки для другого

Кроме любви к чтению, можно привить своему ребенку еще одну очень важную и хорошую привычку – заботиться о других людях. Предложите своему ребенку сделать своими руками подарки для близких людей – папы, бабушки, дедушки, брата или сестренки. Подарите ей эту радость – узнать, как приятно не только получать, но и отдавать.

Благотворительность в подарок

Подарите немного чуда не только своим близким, но и тем, кто особенно в этом нуждается, – детям из детских домов, людям, которые живут в домах престарелых, обездоленным. Потратив немного времени и денег, вы наполните радостью жизни этих людей, ведь они очень ценят даже маленькие знаки внимания.

Идеи того, что можно положить ребенку под подушку на День Святого Николая, смотрите в нашем материале.