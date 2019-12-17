Цены на искусственные елки на Новый год 2020

Подготовка к Новому году 2020 в самом разгаре. Поэтому Факты ICTV собрали для вас информацию, сколько стоит поставить искусственную елку – главный атрибут праздника.

Купить искусственную елку на Новый год 2020 можно в интеренте или магазине. Цены на них зависят по большей части от размера.

В магазинах крупных торговых сетей уже стартовали продажи искусственных новогодних деревьев. Наименьшая елка высотой 50 см стоит около 100 грн. За более высокое новогоднее дерево высотой около 3 м продавцы просят более 10 тыс. грн.

Елка высотой 1,5 м обойдется в 450-800 грн. Цены на елки от 2 м начинаются от 1,5 тыс. грн.

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Купить елку на Новый год 2020 уже можно в интернет-магазинах:

elka4you (доставка только Новой почтой);

Зеленые ангелы (доставка только Новой почтой);

Фабрика Рождество (бесплатная доставка по Украине);

УкрХозТорг (доставка Укрпочтой и Новой почтой).

Также большой выбор появился на сайте интернет-магазина Розетка. Искусственную елку высотой 1 м здесь можно найти от 400 грн.

Новогоднее дерево до 2 м предлагают приобрести от 1 тыс. грн.

Если же вы не хотите ждать доставку елки, то ее можно приобрести в гипермаркетах, к примеру, в Ашане. Здесь за новогоднее дерево высотой 1,8 м просят от 1 300 грн.

Как правильно выбрать красивую и качественную новогоднюю елку, читайте на Фактах ICTV.