17 декабря православные христиане чтят память великомученицы Варвары Илиопольской. Какие еще есть праздники в этот день кто празднует именины – читайте в материале Фактов ICTV.

Именины 17 декабря празднуют Варвара, Александр, Алексей, Василий, Геннадий, Дмитрий, Екатерина, Иван, Кира, Николай.

Наши предки верили, что святая Варвара была заступницей всех женщин. Поэтому они всегда просили у нее здоровья для своих детей.

В народе праздник получил название Варварины морозы, так как в этот период уже наступали сильные морозы.

В мире 17 декабря также отмечают Международный день защиты секс-работниц от насилия и жестокости. В Украине 17 декабря отмечают День работника государственной исполнительной службы.

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Народные приметы на 17 декабря:

Мороз ударил – погода будет такой же в ближайшие дни.

Звездное небо на Варвары предвещает скорые морозы, а тусклое – оттепель.

Если дым из трубы вверх поднимается, то холода продержатся долго, и наоборот.

Закат красный – будет ясная погода.

Ясное звездное небо 17 декабря – жди похолодания.

Какая погода на Варвары, такая и на Рождество.

Что нельзя делать 17 декабря:

В этот день грехом считается стирка, шитье, вышивание и любая другая домашняя работа.

Без особой необходимости, не выходите вечером из дома.

Старайтесь в этот день не сквернословить и ни с кем не ссориться.

Какие еще праздники ждут украинцев, читайте в календаре на декабрь.