10 игр для Нового года 2020

Как весело отпраздновать Новый год 2020 и чем заняться в кругу друзей – читайте на Фактах ICTV.

Чтобы сделать атмосферу Нового года 2020 более веселой и непринужденной, Факты ICTV подготовили несколько игр для большой компании.

Алфавитный тост

Начиная с одного из игроков каждый произносит тост своим друзьям в алфавитном порядке. Тот, кто не смог придумать тост на соответствующую букву проигрывает и получает задание от друзей.

Правда и ложь

Вы можете предложить вашим друзьям за новогодним столом поиграть в такую игру. Каждый записывает на бумажке два правдивых утверждения о себе и одно лживое. Затем они передаются ведущему, который их зачитывает, а другие должны угадать, кому принадлежит бумажку и какое из утверждений обманчивое.

Перевертыш

Игра, в которой все названия передач, книг или стихотворений заменяют антонимами. Гости делятся на две команды, а ведущий загадывает “перевертыши”. Побеждает команда, которая быстрее отгадает как можно больше значений.

Угадай, кто ты?

На заранее заготовленных листах нужно написать персонажей и место, где они находятся. Например, “директор в самолете”. Ведущий вызывает одного игрока и садит его на стул спиной к остальным. На спину участнику прикрепляют листок с персонажем (так чтобы он не видел надписи). Далее ведущий и остальные участники задают ему наводящие вопросы: Где ты сейчас? Что ты там делаешь? Как ты туда попал? Кто рядом с тобой? Кто ты?

Когда игрок отвечает невпопад, а все гости видят его персонажа, получается очень весело.

Квест

Хозяева вечера заранее готовят мешок с подарками и задания-загадки. Мешок надежно прячут. Гости делятся на две команды, и ведущий дает первую подсказку-задание. Когда участники с ним справляются, получают ключ к следующему. Задания могут быть разными, рассчитаны на смекалку и сообразительность. Команда, которая первой добралась до мешка, выбирает из него подарки первой.

Штрихи к портрету

Игроки каждой команды (не менее 4-х человек) строятся в затылок друг к другу. Перед первыми игроками в колоннах кладется лист бумаги и ручка. Участникам, которые стоят в колонне последними, ведущий показывает картинку с простым изображением. Задача игрока – нарисовать ее рукой на спине у стоящего впереди. Следующий участник пытается понять рисунок и изображает эту же картину на спине следующего. Участники, которые стоят в колонне первыми, рисуют это на бумаге. Выигрывает команда, чей рисунок хотя бы немножко напоминает оригинал.

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История

Один участник выходит из комнаты, в то время как остальные гости придумывают историю в его отсутствие. Когда участник возвращается, ему нужно восстановить события истории, задавая вопросы, на которые можно отвечать “да”, “нет”, “не знаю”. Однако после того как водящий уходит, оставшиеся участники договариваются о дополнительных условиях игры:

Если вопрос водящего заканчивается на гласную букву — все отвечают да

Если на согласную — отвечают нет

Если на ь, ъ, ы — отвечают не знаю

Истории получаются очень смешными, поэтому хорошее настроение компании гарантировано.

Новогодние обещания

Каждый из гостей составляет свой список новогодних обещаний, затем все они перемешиваются. Ведущий предлагает каждому гостю по очереди вытянуть бумажку, зачитать вслух и угадать, кому она принадлежит. Чтобы было веселее, не обязательно писать в список всю правду.

Сказка

Все участники, кроме одного, выходят из комнаты. Оставшийся получает текст и пытается объяснить его без слов следующему гостю (в комнату они заходят по одному). Главное условие игры – чтобы каждый последующий игрок видел объяснение только предыдущего участника. В конце конкурса участники в обратном порядке рассказывают то, что показали и поняли.

Что делать, если

Ведущий выбирает шуточный вопрос, который начинается фразой Что делать, если. Участники по кругу предлагают наиболее нестандартные варианты. Тот, кто не может придумать вариант, становится ведущим и меняет вопрос.

Поможет поднять новогоднее настроение и создаст легкую и непринужденную атмосферу плейлист песен на Новый год 2020.