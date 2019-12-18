День Саввы традиционно отмечают 18 декабря. Об истории праздника, приметах и праздновании – читайте в материале Фактов ICTV.

18 декабря по новому стилю православная церковь отмечает Саввин день как дату памяти преподобного Саввы Освященного.

Савва – отец зимнего Николая. На следующий день, 19 декабря, украинцы отмечают День святого Николая.

История праздника

Савва родился в середине I века в небольшом городе Муталаска на юге нынешней Турции в простой религиозной семье Софии и Ивана.

Уже будучи школьником, Савва получил настояние со стороны опекуна и направился в Флавианский монастырь. Там он принимает новый для себя статус послушника.

В монастыре Савва получает образование, много читает, молится и познает писание.

Позже Савва застает смерть Аввы, что шокирует его и провоцирует на абсолютное затворничество в пустыне.

Вскоре он вместе с последователи строит пещерный мужской монастырь, который позднее стал прародителем лавры имени Саввы.

Читайте: День Варвары: что нужно знать о празднике

За заслуги Савва был поставлен на пост смотрителя палестинских лавр и келий. На этой же должности он разработал устав для служителей монастырей, который уважала вся Палестина.

Преподобный скончался в возрасте 93 лет.

Приметы

Раньше говорили, что Савва продолжает Варварыну работу – морозит реки и озера, укрепляя зимние дороги и переправы. Об этом даже есть поговорка:

– Варвара строит, Савва гвозди острит, Николай прибивает.

В народе верили, что в этот день нельзя ругаться тому, у кого есть лошадь – иначе может случиться беда на зимней дороге.

В День Саввы определяли погоду за огнем в печи, если он красный, а поленья трещат – значит на дворе сильная стужа. Предвещали также и погоду на будущее: дым столбом предвещал мороз, а волоком – ненастье.

Если же дым без ветра стелился по земле – можно ожидать снегопада.

Если на Савву дует сильный ветер, то после дня Петра (12 июля) и до конца июля также стоит ожидать сильного ветра.

На Савву не полагалось работать. Этот день лучше провести в молитвах и богоугодных разговорах, чтобы не обижать преподобного.

Читайте: Выходные на Новый год 2020: сколько будут отдыхать украинцы

Пословицы и поговорки

С праздником Саввы связано много пословиц и поговорок:

Савва приехал на белых санях.

Варвара ночи урвала, а Савва стал день дотачивать.

Савва строит, а Николай гвоздит.

Пришла пора и саввить, и варварить, и кудель прясть.

Саввила и варварила, а рубашки себе не произвела.

Празднование

День Саввы считается одним из самых веселых украинских праздников. В семьях, где есть человек с таким именем, издавна проводили шуточные обряды и почитали именинника.

В этот день не было принято есть много, потому что обычно еще продолжался пост. К столу подавали капусту, моченые яблоки, пироги с картофелем и фасолью, сельди.

Ранее Факты ICTV писали, какие еще праздники ожидаются в декабре 2019.

Фото: inlviv