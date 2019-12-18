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Парень бросил девушку перед свадьбой – она не растерялась и вышла замуж за себя

Девушка вышла замуж за саму себя после того, как жених оставил ее накануне свадьбы.

Парень бросил девушку перед свадьбой – она не растерялась и вышла замуж за себя

Жених оставил любимую накануне свадьбы, а та не захотела терять деньги, которые пошли на организацию праздника.

Жительница Лондона Сандра Бланко рассказала свою необычную историю брака, которая произошла с ней несколько лет назад. Британка согласилась на предложение своего возлюбленного, с которым встречалась полтора года.

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Бланко организовывала торжество, а незадолго до церемонии жених захотел расстаться. Все организационные моменты были оплачены, и возвращать деньги невесте никто не захотел.

– Он сказал, что не хочет быть со мной – вот и все. Видимо, он чувствовал себя так еще до того, как сделал предложение, – рассказывает Сандра.

Тогда девушка пригласила вместо жениха актера и вышла замуж сама за себя. У алтаря 30-летняя невеста пообещала относиться к себе бережно и с заботой.

Источник: Metro

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