Парень бросил девушку перед свадьбой – она не растерялась и вышла замуж за себя

Девушка вышла замуж за саму себя после того, как жених оставил ее накануне свадьбы.

Жених оставил любимую накануне свадьбы, а та не захотела терять деньги, которые пошли на организацию праздника.

Жительница Лондона Сандра Бланко рассказала свою необычную историю брака, которая произошла с ней несколько лет назад. Британка согласилась на предложение своего возлюбленного, с которым встречалась полтора года.

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Бланко организовывала торжество, а незадолго до церемонии жених захотел расстаться. Все организационные моменты были оплачены, и возвращать деньги невесте никто не захотел.

– Он сказал, что не хочет быть со мной – вот и все. Видимо, он чувствовал себя так еще до того, как сделал предложение, – рассказывает Сандра.

Тогда девушка пригласила вместо жениха актера и вышла замуж сама за себя. У алтаря 30-летняя невеста пообещала относиться к себе бережно и с заботой.

Ранее Факты ICTV писали, что в Британии мужчина в канун свадьбы переспал с шестью стриптизершами. Его суженая поступок не оценила.

Источник: Metro