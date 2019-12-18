Тотемное животное следующего года – белая металлическая Крыса. Восточные астрологи убеждены, что его следует задобрить любимыми блюдами. Факты ICTV составили для вас ориентировочное меню на Новый год 2020.

Хорошая новость в том, что Крыса ест практически все: крупы, мясо, рыбу, овощи, фрукты. А еще, составляя меню на Новый год 2020 для праздника дома, учтите, что это животное будет радо оригинальным блюдам.

Экспериментируйте – добавляйте или меняйте ингредиенты, фантазируйте с подачей. Главное не перестарайтесь, ведь Крыса не слишком обрадуется экзотическим кулинарным решениям.

Так что же готовить дома на Новый год 2020? Чтобы облегчить вам поиски, мы подобрали интересный рецепт закуски, салата, основного блюда и десерта.

Закуска

Какой же год Крысы без сырной закуски? Предлагаем включить в меню на Новый год 2020 блюдо, которое легко приготовить дома – сырная закуска Мандарины.

Для ее приготовления понадобится:

200 г плавленого сыра;

2 зубчика чеснока;

2 ст. л. майонеза;

70 г оливок без косточек;

молотая паприка.

Как готовить:

Натрите плавленый сыр на мелкой терке. Выдавите через пресс чеснок и добавьте его вместе с майонезом к сыру. Наберите чайной ложкой сырную массу и начните формировать шарик, добавив внутрь оливку. Готовые шарики обваляйте в молотой паприке. С помощью зубочистки сделайте проколы и вставьте листики базилика.

Салат

Забудьте о привычных оливье, крабовом и селедке под шубой. Попробуйте что-то новое. Например, салат Ананас.

Чтобы его приготовить, нужны:

300 г ветчины;

1 банка консервированных ананасов;

250 г твердого сыра;

4 шт. вареных яиц;

майонез;

грецкие орехи.

Как готовить:

Ветчину и консервированные ананасы порежьте соломкой. Твердый сыр и вареные яйца натрите на крупную терку. Выложите на большое плоское блюдо слои в следующем порядке, делая между ними майонезную сетку: ветчина, ананасы, далее – твердый сыр и яйца. Украсьте половинками орехов и луком.

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Основное блюдо

Крыса с удовольствием полакомится нежирным мясом. К примеру, индейкой с мандаринами.

Чтобы ее приготовить, понадобится:

2 шт. грудки индейки;

10 шт. мандарин;

0,5 стакана меда;

соль, паприка, молотый перец.

Как готовить:

Ополосните филе водой, натрите солью, паприкой и молотым перцем. Помойте фрукты. Четыре мандарина с кожурой нарежьте кружочками, оставшиеся – почистите и отожмите сок. Сделайте поперечные надрезы на мясе, каждый из которых натрите перцем. Вложите кружочки мандарина и зафиксируйте шпажками. Разогрейте духовку до 200 градусов и отправьте туда на 1 час филе индейки в фольге. Сделайте соус, растопив на водяной бане мед, и добавьте туда мандариновый сок. Полейте им сверху филе и запекайте еще 15 минут.

Десерт

Если хотите максимально задобрить Крысу, без десерта никак не обойтись. В продолжение цитрусовой темы можно приготовить мандарины в шоколаде.

Для этого блюда понадобятся:

4 шт. мандарин;

100 г черного шоколада;

кокосовая стружка;

кунжут.

Как готовить:

Очистите фрукты от кожуры и разделите на дольки. Растопите шоколад в микроволновке. Смешайте кунжут с кокосовой стружкой. Окуните каждую дольку в шоколад, выложите на пергамент, посыпьте кокосовой стружкой и кунжутом. Выложите на тарелку и поставьте в холодильник на 30 минут.

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Фото: Кулинарния, tvcoo, cookpad.