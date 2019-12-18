День Святого Николая отмечают ежегодно 19 декабря. В этот праздник девушки традиционно гадают. Лучшие приметы и гадания на День Святого Николая 2019 – читайте на Фактах ICTV

Приметы на День Святого Николая многочисленны и разнообразны. Большинство из них связанные с погодой, урожаем, дружбой и любовью.

По ним можно определить свое будущее и удачу.

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В давние времена, чтобы узнать свою судьбу девушки в ночь с 18 на 19 декабря устраивали гадания на День Святого Николая. Эта традиция сохранилась до сегодня.

Факты ICTV подобрали самые популярные гадания и приметы.

Приметы на День Святого Николая

В этот день по погоде определяли, какой будет весна и урожай:

если выпало много снега, тогда весенние посевы принесут большой урожай;

если в этот день ясная погода, значит, в мае будет хорошая погода.

В этот день стартовали новогодние ярмарки. Считалось, что продавец берет на себя большой грех, если обманет покупателя. Многие верили, что сам Святой Николай следил, чтобы люди не обижали друг друга.

Также этот день считался последним шансом в году отдать долги. Если не вернули долг до 19 декабря, значит, не вернут никогда.

В давние времена верили, что в этот день враги могут помириться и стать друзьями.

В этот день парни и девушки шили наряды и маски, в которых ходят колядовать на Рождество.

Гадания на День Святого Николая

Гадание на кольце

Молодые девушки, чтобы узнать выйдут ли они замуж, брали кольцо замужней женщины, когда счастлива в браке, и подвешивали его на своем волоске над стаканом с водой:

если кольцо ударится о край стакана, то в этом году девушка не выйдет замуж,

если кольцо крутится быстро, но не касается стакана, тогда в скором времени ожидается свадьба,

если же кольцо движется медленно, то девушка выйдет замуж дважды.

Гадание с ножом

Кухонный нож кладут в центр разделочной доски.

По краям доски, в виде круга, необходимо разложить бумажки с ответами да, нет, потерпи, сторонись ложных друзей, жди хорошей новости, придет письмо, успех в делах, нежданный гость, любовь, за печалью будет радость, новый поклонник, неожиданная встреча, долгая дорога.

Крутить нужно три раза, чтобы получить ответ на один вопрос.

Гадания на перекресте

В полночь молодая девушка должна выйти на перекресток и слушать, что происходит вокруг:

– если она услышит веселый смех, тогда год будет удачным, и она выйдет замуж;

– если плач тогда свадьбы в этом году не будет.

Гадания с зеркалом

Для этого гадания необходима яркая луна. Если повезло, и она есть, тогда нужно поставить зеркало, чтобы было видно ее отражение.

Нужно следить за отражением. Во время наблюдения можно увидеть несколько месяцев.

После посчитать их количество. Число будет означать, насколько большой будет семья.

Гадания с веткой

Срывали ветку вишневого дерева и ставили в вазу. Если она зацветет к весне, то скоро будет свадьба, а если нет, то нужно подождать.

Сон о суженном

Считалось, что в этот день исполняются любые мечты и желания. Поэтому перед сном девушки говорили: Суженный-ряженный приди ко мне испить водицы.

Кто приснится, за того девушка и выйдет замуж.

Напомним, Факты ICTV составили список мероприятий, которые стоит посетить с ребенком на День Святого Николая.