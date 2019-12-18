Sony Interactive Entertainment выпустит оригинальный контроллер для консоли PlayStation 4. Информацию о характеристиках и цене PlayStation 4 читайте на сайте Факты ICTV.

Компания Sony Interactive Entertainment анонсировала аксессуар для геймпада DualShock 4 – оригинальный контроллер для консоли PlayStation 4.К

Контроллер для консоли PlayStation 4 получил две дополнительные кнопки, которые можно отдельно настроить.

В официальном описании говорится, что DualShock 4 Rear Side Key Connection Board предназначен для геймеров, которые любят соревновательные игры. Этот новый аксессуар обеспечивает расширенные функции и высокую скорость, сохраняя комфорт и привычные ощущения от беспроводного контроллера DualShock 4.

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PlayStation 4 имеет гладкую форму и две высокочувствительные клавиши, которые располагаются на задней панели геймпада. Эти клавиши могут выполнять до 16 различных действий.

DualShock 4 Rear Side Key Connection Board оснащен черно-белым OLED-дисплеем, на который выводится информация о назначении кнопок в режиме реального времени. Настроить клавиши можно очень быстро, кроме того, можно хранить до трех различных профилей.

Продукт был протестирован и одобрен для всех игр PlayStation VR.

DualShock 4 Rear Side Key Connection Board появится в продаже 16 января 2020 по цене $35.

Напомним, компания Sony анонсировала эксклюзивную видеоигру на PlayStation 4 Predator: Hunting Grounds, которая создается по мотивам фильмов Хищник.