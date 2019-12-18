Все дети обожают Новый год, потому что это время подарков, волшебства и веселья. Досуг малышей разнообразят игры и конкурсы из подборки Фактов ICTV.

Чтобы зимние праздники надолго запомнились, на Новый год 2020 устройте детям веселье вокруг елки.

Заранее продумайте программу с играми и конкурсами. Но не забывайте, что дети очень быстро переключают свое внимание, поэтому забавы должны быть короткими. Их желательно разбивать танцами или концертными номерами.

А для победителей приготовьте маленькие презенты.

Мы собрали семь самых интересных новогодних игр и конкурсов для детей.

Хвост тигра

Дети выстраиваются в линию, держа за пояс или за плечи стоящего впереди себя. Первый в этой линии – это голова тигра, а последний – хвост.

По сигналу хвост начинает догонять голову, которая старается убежать. Задача туловища – не расцепиться.

После нескольких попыток хвоста догнать голову игроки меняются местами и ролями.

Смешинка

Каждый игрок получает имя, связанное с Новым годом: елка, снежинка, хлопушка, снег, свеча, сосулька и т. п. Выбирается один ведущий, который задает вопросы всем по очереди. При этом он не должен знать имена участников игры. Они отвечают на любой вопрос ведущего своим именем.

Например:

– Кто ты?

– Елка.

– Что это у тебя (показывает на нос)?

– Сосулька.

Тот, кто засмеется, выбывает из игры или же должен выполнить какое-нибудь задание. После первого тура можно поменять имена участникам, выбрать другого ведущего и продолжать игру, пока не надоест.

Читайте: Подарки на Новый год 2020 – 10 лучших идей

Сказка

Если у вас собрались 5-10 маленьких гостей, возьмите детскую книжку со сказкой. Идеально подойдут Курочка Ряба, Колобок, Репка, Теремок и т. д. Теперь нужно выбрать ведущего – он будет чтецом.

Из книжки на отдельных листочках выпишите всех героев сказки, включая, если позволяет количество человек, деревья, пеньки, речку и т. д. Затем дети тянут бумажки с ролями. Ведущий начинает читать сказку, а герои “оживают”.

Путешествие в темноте

Для этой игры потребуются кегли и повязки на глаза по количеству участников. Они разбиваются на две команды, а кегли расставляются змейкой.

Команды, взявшись за руки, с завязанными глазами пытаются пройти дистанцию, не задев кегли.

У кого окажется меньше сбитых кеглей, та команда и победит.

Растопи лед

Дети делятся на две команды. Каждая получает по одному кубику льда, желательно одного размера.

Задача состоит в том, чтобы скорее растопить лед. Кубик должен постоянно переходить от одного игрока к другому. Участники могут греть его в руках или тереть. Побеждает команда, быстрее растопившая лед.

Приделай снеговику нос

Перед елкой ставят две подставки. На них крепятся большие листы с изображением снеговиков. Двум детям завязывают глаза. По сигналу они должны дойти до снеговиков и приставить нос (это может быть морковка из пластилина). А другие дети помогают словами: левее, правее, ниже или выше.

Новогодняя игра

Для игры понадобятся: длинная веревка, нитки, ножницы, повязка на глаза и подарки для всех (конфеты, игрушки).

Веревку натягиваем и закрепляем. Если негде крепить, то кому-то ее придется держать. На веревку с помощью ниток подвешиваем подарки.

Игроку завязываем глаза, даем ему ножницы и, покрутив его, направляем в сторону подвешенных подарков, чтобы он смог срезать свой. И так все по очереди.

Ранее Факты ICTV рассказывали, что нельзя дарить на Новый год 2020.