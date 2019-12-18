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Как загрузить несколько фото в одну Instagram stories

Instagram представил новую функцию Layout, которая позволяет пользователям загружать несколько фото в одну stories.

Как загрузить несколько фото в одну Instagram stories

Чтобы добавить несколько фото в одну stories нужно нажать на функцию Layout в меню stories и выбрать тип коллажа, который больше всего подходит.

Всего в публикацию можно добавить до шести фотографий. Раньше можно было добавлять только одно фото или видео в stories, а коллажи приходилось делать в других приложениях.

Это простая функция, но она, вероятно, будет популярна, особенно с учетом множества сторонних приложений для редактирования историй, которые предлагают нечто подобное.

Появление этой функции говорит об усилении Instagram. Хотя этот инструмент верстки может быть привлекательным для сторонних приложений, как только Instagram включит его в свое собственное приложение, миллионы пользователей больше не будут нуждаться в решениях от других компаний.

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Как загрузить несколько фото в одну Instagram stories / 4 фотографии

Ранее Факты ICTV писали, как лайки в Instagram влияют на психическое здоровье.

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