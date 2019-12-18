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Факты / Lifestyle

Праздник сегодня, 18 декабря 2019

18 декабря православные христиане чествуют Преподобного Савву, которого в народе считают отцом зимнего Николая. Какие еще праздники в этот день, кто празднует именины – читайте в материале Фактов ICTV.

Яке свято сьогодні, 18 грудня

В церковном календаре 18 декабря – День Святого Саввы, который жил в V веке на территории Каппадокии. С восьми лет он изучал Слово Божие в монастыре, где провел 10 лет в молитвах. Впоследствии Савва стал монахом и много лет прожил в пещере. Он исцелял больных молитвами.

В мире 18 декабря отмечается Международный день мигранта, установленный Генассамблеей ООН. По официальным данным, каждый 35-й житель планеты является мигрантом, который живет и работает за пределами своей страны, поэтому в этот день стоит вспомнить о правах этих людей.

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А в Украине – это День работников органов ЗАГСа. Праздник замечательный, потому что с регистрацией актов гражданского состояния у большинства из нас связаны самые приятные и волнующие минуты жизни – женитьба и рождение детей.

Именины 18 декабря празднуют: Савва, Геннадий, Захар, Илья, Сергей и Анастасия.

Приметы на 18 декабря

  • В народе считается, что Савва продолжает работу Варвары, то есть морозит реки и озера.
  • В поговорке говорится: Варвара снегом стелет, Савва метелью заглаживает, а Николай морозом давит.
  • Тот, кто родился на Саввы, будет очень трудолюбивым.
  • Белки спустились с деревьев на землю – жди оттепели.
  • Снегирь поет – к метели.
  • Рыхлый снег на замерзших окнах начал таять – завтра потеплеет.

Что нельзя делать 18 декабря

  • Отложите серьезную работу на другие дни, потому что она не принесет ожидаемых результатов.
  • На Саввы грех работать – святого подвижника обидишь.
  • Запрещенны ссоры.
  • Беременным женщинам нельзя мыть голову – у ребенка может быть плохая память.
  • Не желательно ходить в гости.

Какие еще праздники ждут украинцев, читайте в календаре на декабрь.

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