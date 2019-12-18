Какую сделать прическу на Новый год: 10 идей

Чтобы хорошо выглядеть в новогоднюю ночь, нужно позаботиться о красивой прическе. Мы выбрали 10 простых, но в то же время оригинальных идей, которые подойдут каждой девушке.
Новогодний образ ー это не только платье и макияж, но и красивая, праздничная укладка. Ведущие стилисты предлагают множество вариантов прически на Новый год 2020, однако выбор все равно сделать достаточно сложно. Тренды, формат празднования, особенности прически и качество волос влияют на то, какая же прическа на Новый год 2020 подойдет именно вам.
Что стоит учитывать при выборе прически
Следующие факторы надо обязательно обдумать заранее:
- Кто будет делать прическу: специалист в салоне, помощница дома или вы сами себе.
- Какое у вас качество волос.
- Где будет проходить празднование и какие мероприятия запланированы.
- Какой у вас тип лица, фасон платья или костюма, макияж.
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Во внешнем виде прически немаловажную роль играет качество волос. Посеченные кончики, тусклость, пушистость, проблемная кожа – это то, что необходимо вылечить перед тем, как делать прическу. Поэтому готовить свои локоны к Новому году надо как минимум за месяц. Для этого состригите посеченные кончики, закрасьте корни и активно увлажняйте волосы.
С таким уходом волосы станут настоящим украшением, и новогодняя прическа будет смотреться в разы лучше. Осталось только выбрать нужный вариант укладки.
Идея № 1. Свободные локоны
Красивая прическа на Новый год 2020 – это свободные локоны. Актуально и просто, делается легко в домашних условиях. Подойдет для длинных и средних волос под любое платье.
Идея № 2. Свободная длина, дополненная плетением
Изящные локоны можно дополнить свободной косичкой. Вариантов великое множество, а общая идея выглядит так:
Идея №3. Собираем часть волос на затылке
Акцент на распущенных волосах можно сделать, собрав часть волос на затылке, оставив несколько прядей у лица. Смотрится элегантно.
Идея №4. Косы и плетения
Практично, красиво и празднично выглядят плетения различных типов. Это могут быть простые косы, которые можно сделать дома. Существует огромный выбор вариантов плетения. Еще можно обратиться к профессионалу, который воплотит в жизнь сложные идеи с плетением.
Идея №5. Хвост
Такая прическа подойдет под любой наряд, даже брючной. К тому же конский хвост можно разбавить плетением или украсить необычными аксессуарами.
Идея №6. Низкий хвост
Необязательно делать хвост высоким. Аккуратно и красиво смотрятся волосы, собранные ниже затылка.
Идея №7. Пучек
Аккуратный и нежный образ на Новый год 2020. Идеально смотрится с завивкой и красивой укладкой. Стоит учитывать, что такую прическу не спрячешь под шапку, так что она не годиться для новогодних прогулок.
Идея №8. Стильное каре
Девушки, которые носят каре, также могут сделать себе красивую прическу. Как вариант, можно тоже сделать завивку. Однако стильный и необычный вариант – это укладка с ровными волосами, зачесанными назад. Для придания фактуры можно воспользоваться средствами для укладки, а пряди по бокам заплести и спрятать сзади под волосами.
Те, кому не подходит такой вариант, могут сделать еще один необычный образ в стиле легкой небрежности.
Идея №9. Прическа в стиле Игры престолов
Идею настоящей зимней прически можно взять в кино, например, у персонажа Дейенерис Таргариен. У нее распущенные волосы с объемными волнами, только у висков заплетено две узкие косички. Они могут быть обычными из трех прядей или сделаны с прихватом (то есть как минимум одна прядь берется из общей массы волос по мере плетения). Далее косички собираются вместе на затылке. Их можно закрепить резинкой и спрятать аксессуар с помощью волос. Не забудьте оставить прядки у лица.
Идея №10. Ретро
В зависимости от костюма и характера новогодней вечеринки, вполне может быть уместен ретро-стиль. Главная изюминка женственных и изысканных причесок 70-х – локоны на кончиках волос. Пробор делаем сбоку и уже у самых корней закручиваем волны. Образ завершен, однако можно подобрать волосы снизу и закрепить немного выше линии плеч, как на фото:
Если вы выбрали прическу, а с нарядом проблема, то вам поможет подборка образов на Новый год 2020, которую составили Факты ICTV.