19 декабря украинцы отметят День Святого Николая 2019. Именно с этого дня начинается период новогодних праздников. Куда пойти с ребенком на День Святого Николая – читайте на Фактах ICTV.

Афиша на День Святого Николая 2019 полна интересных и увлекательных мероприятий для детей. Святой Николай считается покровителем всех детей, который кладет им подарки под подушку и дарит настоящий праздник.

В этом году на День Святого Николая можно отправиться на невероятное интерактивное шоу Лапландия 360, которое увлечет не только детей, но и родителей.

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Также 19 декабря в Киеве пройдет множество представлений для малышей: Заколдованный полет, Семь добрых дел Святого Николая и Новогодние приключения.

Факты ICTV составили список лучших событий Киева, куда можно пойти с ребенком на День Святого Николая.

Лапландия 360

19 декабря, 10.00

Софийская площадь

Стоимость: 190 грн

Купить билеты можно здесь

Локация площадью 150 кв. м превратится в интерактивное шоу, которое перемещает зрителей прямо в Лапландию.

Вместе с эльфом Эйнаром вы совершите интерактивное путешествие к Санте в его современную резиденцию. Почувствуете, что значит оказаться на ледовой глыбе посреди заснеженного озера, увидите, как эльфы готовятся к праздникам и попадете в самую потайную комнату в мире, где сбываются мечты.

С помощью современных технологий гости Лапландии 360 окажутся в самом центре этой заснеженной страны.

Световые, визуальные, звуковые спецэффекты создадут ощущение полного погружения в интерактивное путешествие. А герои, которых зрители встретят на своем пути, покажут, как изменился традиционный мир Санты в XXI веке.

Новогодняя сказочная одиссея

19 декабря, 10.00

Дом Архитектора

Стоимость: 220 – 270 грн

Купить билеты можно здесь

Гостей ждет спектакль с интересным и поучительным сюжетом, яркие костюмы, профессиональные актеры, каскадеры, акробаты, ростовые куклы, специальные эффекты и 3D-декорации.

Перед спектаклем в холле будут работать аниматоры. Они будут проводить игры, конкурсы и эстафеты. Волшебник покажет настоящую магию, а ростовые куклы будут встречать зрителей.

После спектакля будут работать фотозоны. Можно сфотографироваться с настоящим Святым Николаем и получить подарки.

Заколдованный полет

19 декабря, 13.00

Государственный музей авиации им. Антонова НАУ

Стоимость: 350 грн

Купить билеты можно здесь

Веселое, новогоднее, музыкальное, интерактивное представление. В спектакле задействованы профессиональные актеры киевских театров, интерактивные игры и настоящий маг-фокусник.

Каждый ребенок получит сладкий подарок и игрушку – самолетик.

Святой Николай вместе со всеми сказочными героями подарит детям вкусные подарки и сфотографируется с вами за штурвалом в кабине самолета.

Спектакль длится 60 минут.

Новогодние приключения

19 декабря, 17.00

Театр кукол на левом берегу Днепра

Стоимость: 80 грн

Купить билеты можно здесь

В кукольном театре детей ждет феерическая новогодняя сказка.

События происходят под Новый год. Дед Мороз и Снегурочка спешат к малышам на праздник. Баба Яга, Волк и Лиса, услышав по телевизору поздравление Деда Мороза, решают украсть Новый год.

Спектакль длится 45 минут.

Семь добрых дел Святого Николая

19 декабря, 17.00

Театр на Михайловской

Стоимость: 250 грн

Купить билеты можно здесь

Святой Николай уже спешит на встречу со своими маленькими друзьями и обязательно подарит чудеса и презенты, но при условии… Ведь далеко не все хорошо вели себя весь год, и теперь чтобы получить подарок, зрителям вместе с героями сказки придется лично выполнить семь добрых дел!

Веселое и увлекательное представление-игра ждет своих гостей, чтобы подарить хорошее настроение и сувениры.

Neon Party

19 декабря, 18.00

Детский клуб ZkidZ

Стоимость: 180 грн

Купить билеты можно здесь

Neon party – это яркое приключение, в котором вы отправитесь в мир виртуальной реальности. Огни неонового города, цифровые персонажи и фантастические герои стирают границы между реальностью и фантазией.

Это уникальное шоу соединит визуальные спецэффекты и цирковое искусство, хореографические номера и интерактивные игры в невероятной постановке.

Также гостей ждет лучшая вечеринка с неоновыми коктейлями и не виртуальными угощениями, игровой программой и зажигательной дискотекой.

Ранее Факты ICTV рассказывали, как правильно написать письмо с пожеланиями к Святому Николаю. Писать его стоит заранее, чтобы до того, как будет обходить Землю и класть подарки, он учел все пожелания.