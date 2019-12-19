19 декабря украинцы отметят День Святого Николая 2019. Именно с этого дня начинается период новогодних праздников. Куда пойти с ребенком на День Святого Николая – читайте на Фактах ICTV.
Афиша на День Святого Николая 2019 полна интересных и увлекательных мероприятий для детей. Святой Николай считается покровителем всех детей, который кладет им подарки под подушку и дарит настоящий праздник.
В этом году на День Святого Николая можно отправиться на невероятное интерактивное шоу Лапландия 360, которое увлечет не только детей, но и родителей.
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Также 19 декабря в Киеве пройдет множество представлений для малышей: Заколдованный полет, Семь добрых дел Святого Николая и Новогодние приключения.
Факты ICTV составили список лучших событий Киева, куда можно пойти с ребенком на День Святого Николая.
Лапландия 360
19 декабря, 10.00
Софийская площадь
Стоимость: 190 грн
Купить билеты можно здесь
Локация площадью 150 кв. м превратится в интерактивное шоу, которое перемещает зрителей прямо в Лапландию.
Вместе с эльфом Эйнаром вы совершите интерактивное путешествие к Санте в его современную резиденцию. Почувствуете, что значит оказаться на ледовой глыбе посреди заснеженного озера, увидите, как эльфы готовятся к праздникам и попадете в самую потайную комнату в мире, где сбываются мечты.
С помощью современных технологий гости Лапландии 360 окажутся в самом центре этой заснеженной страны.
Световые, визуальные, звуковые спецэффекты создадут ощущение полного погружения в интерактивное путешествие. А герои, которых зрители встретят на своем пути, покажут, как изменился традиционный мир Санты в XXI веке.
Новогодняя сказочная одиссея
19 декабря, 10.00
Дом Архитектора
Стоимость: 220 – 270 грн
Купить билеты можно здесь
Гостей ждет спектакль с интересным и поучительным сюжетом, яркие костюмы, профессиональные актеры, каскадеры, акробаты, ростовые куклы, специальные эффекты и 3D-декорации.
Перед спектаклем в холле будут работать аниматоры. Они будут проводить игры, конкурсы и эстафеты. Волшебник покажет настоящую магию, а ростовые куклы будут встречать зрителей.
После спектакля будут работать фотозоны. Можно сфотографироваться с настоящим Святым Николаем и получить подарки.
Заколдованный полет
19 декабря, 13.00
Государственный музей авиации им. Антонова НАУ
Стоимость: 350 грн
Купить билеты можно здесь
Веселое, новогоднее, музыкальное, интерактивное представление. В спектакле задействованы профессиональные актеры киевских театров, интерактивные игры и настоящий маг-фокусник.
Каждый ребенок получит сладкий подарок и игрушку – самолетик.
Святой Николай вместе со всеми сказочными героями подарит детям вкусные подарки и сфотографируется с вами за штурвалом в кабине самолета.
Спектакль длится 60 минут.
Новогодние приключения
19 декабря, 17.00
Театр кукол на левом берегу Днепра
Стоимость: 80 грн
Купить билеты можно здесь
В кукольном театре детей ждет феерическая новогодняя сказка.
События происходят под Новый год. Дед Мороз и Снегурочка спешат к малышам на праздник. Баба Яга, Волк и Лиса, услышав по телевизору поздравление Деда Мороза, решают украсть Новый год.
Спектакль длится 45 минут.
Семь добрых дел Святого Николая
19 декабря, 17.00
Театр на Михайловской
Стоимость: 250 грн
Купить билеты можно здесь
Святой Николай уже спешит на встречу со своими маленькими друзьями и обязательно подарит чудеса и презенты, но при условии… Ведь далеко не все хорошо вели себя весь год, и теперь чтобы получить подарок, зрителям вместе с героями сказки придется лично выполнить семь добрых дел!
Веселое и увлекательное представление-игра ждет своих гостей, чтобы подарить хорошее настроение и сувениры.
Neon Party
19 декабря, 18.00
Детский клуб ZkidZ
Стоимость: 180 грн
Купить билеты можно здесь
Neon party – это яркое приключение, в котором вы отправитесь в мир виртуальной реальности. Огни неонового города, цифровые персонажи и фантастические герои стирают границы между реальностью и фантазией.
Это уникальное шоу соединит визуальные спецэффекты и цирковое искусство, хореографические номера и интерактивные игры в невероятной постановке.
Также гостей ждет лучшая вечеринка с неоновыми коктейлями и не виртуальными угощениями, игровой программой и зажигательной дискотекой.
Ранее Факты ICTV рассказывали, как правильно написать письмо с пожеланиями к Святому Николаю. Писать его стоит заранее, чтобы до того, как будет обходить Землю и класть подарки, он учел все пожелания.