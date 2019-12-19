Маникюр на Новый год 2020 станет прекрасным дополнением к праздничному образу. Факты ICTV собрали лучшие идеи стильного дизайна ногтей для главной вечеринки зимы.

Подобрать стильный маникюр на Новый год 2020 является одной из главных задач каждой женщины. Это поможет сделать хороший мастер или же можно выбрать красивый дизайн ногтей в сети.

В год белой Крысы модными будут ногти в оттенках желтого, золотого, синего, белого, темно-зеленого, винного и красного. Блестки и стразы не теряют своей актуальности в новогоднем маникюре 2020.

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Длина ногтей может быть как короткая, так и длинная. Форму также можно выбрать любую – квадратную, закругленную или миндалевидную.

Факты ICTV собрали самые удачные идеи маникюра на Новый год 2020.















































Маникюр на Новый год 2020: главные тренды / 12 фотографий

Ранее Факты ICTV подобрали несколько идей красивого зимнего маникюра. Некоторые варианты также можно использовать и для новогоднего дизайна ногтей.