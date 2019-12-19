Самый популярный видеоблогер мира 30-летний PewDiePie занял лишь седьмое место в рейтинге самых высокооплачиваемых YouTube-блоггеров.

Восьмилетний Райан Каджи второй год подряд стал самым высокооплачиваемым YouTube-блогером.

За 2019 год мальчик, который снимает на видео распаковки игрушек, заработал $26 млн. Канал Кайджи, на который подписаны почти 23 млн пользователей, зарабатывает благодаря контрактам с торговыми сетями Walmart и Target, а также телеканалом Nickelodeon и стриминговым сервисом Hulu.

Канал Dude Perfect заработал за год $20 млн и занял второе место в рейтинге. Этот канал ведут пятеро друзей в возрасте 30 лет, которые поражают спортивными трюками и рекордами Гиннеса. Dude Perfect также имеет контракт с каналом Nickelodeon.

Замкнула тройку лидеров пятилетняя Анастасия Радзинская, которая может похвастаться 107 млн ​​фолловеров и заработком в $18 млн в год. Ролики с девочкой, которые выходят на семи языках, спонсируют бренды Legoland и Dannon.

Читайте: YouTube назвал самые популярные видео в мире за 2019 год

Самый популярный видеоблогер мира 30-летний PewDiePie оказался всего на седьмом месте с доходом в $13 млн.

Топ-10 самых высокооплачиваемых YouTube-блогеров:

Райан Каджи – доход $26 млн; Dude Perfect – доход $20 млн; Анастасия Радзинская – доход $18 млн; Rhett and Link – доход $17,5 млн; Джеффри Стар – доход $17 млн; Preston – доход $14 млн; PewDiePie – доход $13 млн; Markiplier – доход $13 млн; DanTDM – доход $12 млн; VanossGaming – доход $11,5 млн.

К слову, PewDiePie объявил о том, что перестанет публиковать новые ролики на Youtube.

Источник: Forbes