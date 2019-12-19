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PewDiePie лишь седьмой: 10 YouTube-блогеров с топ-доходами

Самый популярный видеоблогер мира 30-летний PewDiePie занял лишь седьмое место в рейтинге самых высокооплачиваемых YouTube-блоггеров.

PewDiePie лишь седьмой: 10 YouTube-блогеров с топ-доходами

Восьмилетний Райан Каджи второй год подряд стал самым высокооплачиваемым YouTube-блогером.

За 2019 год мальчик, который снимает на видео распаковки игрушек, заработал $26 млн. Канал Кайджи, на который подписаны почти 23 млн пользователей, зарабатывает благодаря контрактам с торговыми сетями Walmart и Target, а также телеканалом Nickelodeon и стриминговым сервисом Hulu.

Канал Dude Perfect заработал за год $20 млн и занял второе место в рейтинге. Этот канал ведут пятеро друзей в возрасте 30 лет, которые поражают спортивными трюками и рекордами Гиннеса. Dude Perfect также имеет контракт с каналом Nickelodeon.

Замкнула тройку лидеров пятилетняя Анастасия Радзинская, которая может похвастаться 107 млн ​​фолловеров и заработком в $18 млн в год. Ролики с девочкой, которые выходят на семи языках, спонсируют бренды Legoland и Dannon.

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Самый популярный видеоблогер мира 30-летний PewDiePie оказался всего на седьмом месте с доходом в $13 млн.

Топ-10 самых высокооплачиваемых YouTube-блогеров:

  1. Райан Каджи – доход $26 млн;
  2. Dude Perfect – доход $20 млн;
  3. Анастасия Радзинская – доход $18 млн;
  4. Rhett and Link – доход $17,5 млн;
  5. Джеффри Стар – доход $17 млн;
  6. Preston – доход $14 млн;
  7. PewDiePie – доход $13 млн;
  8. Markiplier – доход $13 млн;
  9. DanTDM – доход $12 млн;
  10. VanossGaming – доход $11,5 млн.

К слову, PewDiePie объявил о том, что перестанет публиковать новые ролики на Youtube.

Источник: Forbes

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