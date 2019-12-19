Поздравления с Днем адвокатуры Украины в СМС и картинках подготовили Факты ICTV.
День адвокатуры Украины отмечается ежегодно 19 декабря. Этот профессиональный праздник был установлен в 2002 году указом президента.
День адвокатуры начали праздновать, учитывая важную роль адвокатуры в развитии правового государства, защите конституционных прав и свобод граждан, большое общественное значение этой правозащитной институции в Украине.
Помогут поздравить своих коллег и друзей короткие СМС и картинки.
Желаю: будьте нарасхват,
Ведь вы прекрасный адвокат,
Чтоб на работе к вам тянулись,
И вмиг богатым вы проснулись.
Пусть дома ждут покой, уют,
Отлично кормят, любят, ждут…
Живите дорого, богато.
С чудесным днем – Днем адвоката!
***
С Днем адвоката тебя, дорогой,
Правда всегда пусть стоит за тобой!
И пусть хранит тебя в жизни успех,
Будь в своем деле всегда лучше всех!
***
Сто тысяч аргументов,
Что ты отличный спец!
Закон на сто процентов
Ты знаешь, молодец!
Не нужно доказательств!
Ты классный адвокат.
Тебя я поздравляю!
Трудись — сто лет подряд!
***
Дорогой наш адвокат,
Будь ты дню такому рад!
Пусть везет тебе всегда,
Не печалься никогда!
Ждет успех тебя в делах,
И неведом будет страх.
Ты клиентов защищай,
Интерес оберегай!
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