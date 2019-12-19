Поздравления с Днем адвокатуры Украины в СМС и картинках подготовили Факты ICTV.

День адвокатуры Украины отмечается ежегодно 19 декабря. Этот профессиональный праздник был установлен в 2002 году указом президента.

День адвокатуры начали праздновать, учитывая важную роль адвокатуры в развитии правового государства, защите конституционных прав и свобод граждан, большое общественное значение этой правозащитной институции в Украине.

Помогут поздравить своих коллег и друзей короткие СМС и картинки.

Желаю: будьте нарасхват,

Ведь вы прекрасный адвокат,

Чтоб на работе к вам тянулись,

И вмиг богатым вы проснулись.

Пусть дома ждут покой, уют,

Отлично кормят, любят, ждут…

Живите дорого, богато.

С чудесным днем – Днем адвоката!

***

С Днем адвоката тебя, дорогой,

Правда всегда пусть стоит за тобой!

И пусть хранит тебя в жизни успех,

Будь в своем деле всегда лучше всех!

***

Сто тысяч аргументов,

Что ты отличный спец!

Закон на сто процентов

Ты знаешь, молодец!

Не нужно доказательств!

Ты классный адвокат.

Тебя я поздравляю!

Трудись — сто лет подряд!

***

Дорогой наш адвокат,

Будь ты дню такому рад!

Пусть везет тебе всегда,

Не печалься никогда!

Ждет успех тебя в делах,

И неведом будет страх.

Ты клиентов защищай,

Интерес оберегай!

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Поздравления с Днем адвокатуры Украины в СМС и картинках / 9 фотографий

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