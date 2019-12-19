19 декабря в Украине отмечают День Святого Николая. Лучшие варианты поздравлений в прозе читайте в материале Фактов ICTV.

Святого Николая люди чтут во всем мире. Он помогает страждущим, исцеляет больных и исполняет заветные желания. А еще Чудотворец является покровителем детей и путешественников.

В этот день принято класть сладости детям под подушку, дарить подарки, зажигать новогодние огни, собираться за уютным семейным столом и поздравлять друг друга. Поэтому Факты ICTV подготовили для вас оригинальные поздравления с Днем Святого Николая 2019 в прозе.

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С Днем Святого Николая. Желаю, чтобы добрый Николайчик подарил тебе счастье и радость,

надежду и сладость. Пусть в этот светлый праздник жизнь станет ярче, веселей,

чудесней и удивительней. Желаю здоровья, достатка и любви.

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Поздравляю с Днем Святого Николая!

В этот день даже взрослые начинают верить в чудеса,

наши дети с нетерпением ждут пробуждения, а башмачки наполняются подарками.

Пусть этот праздник наполнит Ваш дом счастьем, теплотой и любовью, а Вашу жизнь сделает яркой! С праздником!

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В День Святого Николая поздравлений полон дом!

От души я пожелаю светлого счастья и доброй дороги к успеху,

свершения заветных желаний и искренних надежд,

невероятного счастья в жизни и верной любви, отменного здоровья и домашнего уюта.

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С праздником! Пусть в День Святого Николая произойдут волшебные и сказочные события!

Добра вам, счастья и любви, теплых семейных посиделок и долгожданных сладостей под подушкой.

Пусть в каждом доме будет достаток, радует уютная атмосфера, полная позитива и смеха.

Радости, душевного тепла и искренности!

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Холодной зимней ночью ходит Святой Николай от дома к дому и кладет под подушку различные сладости и гостинцы.

Попрошу у Святого Николая, чтобы охранял тебя от всяких напастей и бед весь год.

Пускай этот светлый праздник придаст тебе новых сил и вдохновения на благие дела, а семье твоей принесет только радость и счастье.

К слову, Факты ICTV также публиковали список праздников на декабрь 2019.