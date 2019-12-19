Православные христиане традиционно отмечают День Святого Николая 19 декабря. Создать праздничное настроение помогут поздравления с праздником в картинках на сайте Факты ICTV.

Николай – не выдуманная, а историческая фигура. Он прославился своими добрыми делами и служением Богу. Святой тайно приносил девушкам, у которых не было приданого, золотые монеты. Так возникла традиция класть послушным детям под подушку подарки и сладости, а непослушным – розги.

Святой Николай опекает детей, студентов, путешественников, водителей, торговцев и моряков. Попросить у него помощи могут также те, кто находится в беде. Замужние женщины могут обратиться с просьбой о спокойной семейной жизни.

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Святой Николай ассоциируется с детством и чудесами. Почему бы не поздравить в этот день близких людей? Выбирайте картинку среди тех, которые для вас собрали Факты ICTV, и отправляйте тем, кого хотите поздравить.



































Поздравления с Днем Святого Николая 2019 в картинках / 9 фотографий

Факты ICTV рассказывали, что положить под подушку ребенку на День Святого Николая 2019.

Фото: krainau.com,art-shop.com.ua