PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТЫ iPad / iPhone ФАКТЫ Android
Факты / Lifestyle

Поздравления с Днем Святого Николая 2019 в картинках

Православные христиане традиционно отмечают День Святого Николая 19 декабря. Создать праздничное настроение помогут поздравления с праздником в картинках на сайте Факты ICTV.

Привітання з Днем Святого Миколая 2019 в картинках

Николай – не выдуманная, а историческая фигура. Он прославился своими добрыми делами и служением Богу. Святой тайно приносил девушкам, у которых не было приданого, золотые монеты. Так возникла традиция класть послушным детям под подушку подарки и сладости, а непослушным – розги.

Святой Николай опекает детей, студентов, путешественников, водителей, торговцев и моряков. Попросить у него помощи могут также те, кто находится в беде. Замужние женщины могут обратиться с просьбой о спокойной семейной жизни.

ЧитайтеЦерковные праздники – календарь на 2019 год

Святой Николай ассоциируется с детством и чудесами. Почему бы не поздравить в этот день близких людей? Выбирайте картинку среди тех, которые для вас собрали Факты ICTV, и отправляйте тем, кого хотите поздравить.

  • Привітання з Днем Святого Миколая 2019 в картинках
  • Привітання з Днем Святого Миколая 2019 в картинках
  • Привітання з Днем Святого Миколая 2019 в картинках
  • Привітання з Днем Святого Миколая 2019 в картинках
  • Привітання з Днем Святого Миколая 2019 в картинках
  • Привітання з Днем Святого Миколая 2019 в картинках
  • Привітання з Днем Святого Миколая 2019 в картинках
  • Привітання з Днем Святого Миколая 2019 в картинках
  • Привітання з Днем Святого Миколая 2019 в картинках
  • Привітання з Днем Святого Миколая 2019 в картинках
  • Привітання з Днем Святого Миколая 2019 в картинках
  • Привітання з Днем Святого Миколая 2019 в картинках
  • Привітання з Днем Святого Миколая 2019 в картинках
  • Привітання з Днем Святого Миколая 2019 в картинках
  • Привітання з Днем Святого Миколая 2019 в картинках
  • Привітання з Днем Святого Миколая 2019 в картинках
  • Привітання з Днем Святого Миколая 2019 в картинках
  • Привітання з Днем Святого Миколая 2019 в картинках
Поздравления с Днем Святого Николая 2019 в картинках / 9 фотографий

Факты ICTV рассказывали, что положить под подушку ребенку на День Святого Николая 2019.

Фото: krainau.com,art-shop.com.ua

Теги: , ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

По теме

Загружается…

Загрузка
Следующая новость

РЕГИСТРАЦИЯ

Войти с помощью данных

Забыли пароль?

Восстановить пароль

Войдите через социальные сети

Вверх Вверх
Вверх

    Нашли ошибку в тексте?

    Ошибка