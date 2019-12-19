Традиции рождественского ужина у христиан западного и восточного обрядов очень похожи. Факты ICTV подготовили рецепты блюд на католическое Рождество 2019.
Католическое Рождество, как и православное – семейный праздник, когда все собираются за одним столом. В сочельник 24 декабря тоже принято соблюдать строгий пост до восхода первой звезды.
Рождественский ужин состоит только из постных блюд, в том числе рыбных. Запеченная индейка, утка или гусь подаются уже 25 декабря.
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Традиционные рождественские блюда у католиков отличаются в зависимости от страны. Мы сделали небольшую подборку рецептов.
Рождественский гусь с яблоками
Ингредиенты:
- тушка крупного гуся;
- 4 яблока;
- 2 ст. л. меда;
- 2 ст. л. соевого соуса.
Для маринада:
- 1,5 л воды;
- 2 ст. л. соли;
- 5 ст. л. сахара;
- 70 мл соевого соуса;
- 80 мл яблочного уксуса;
- черный перец;
- молотая корица.
Фото: hochu.ua
Приготовление:
Вымыть тушку гуся, ошпарить кипятком и промокнуть бумажным полотенцем. Удалить гузку – хвостовую клинообразную часть туловища птицы.
Сделать маринад: смешать в большой кастрюле воду, соевый соус, перец, соль, сахар и корицу. Эту смесь подогреть.
Поместить рождественского гуся в маринад и поставить в холодильник на сутки или хотя бы на несколько часов. Достать за час до приготовления.
Разрезать яблоки на четвертинки и поместить их в брюхо гуся, слегка разрезав тушку ножом.
Завернуть гуся в фольгу и положить на решетку в духовку, разогретую до 200 градусов. Под низ поставить противень – для стекания жира. Выпекать 60 минут.
Достать из духовки, смазать тушку смесью меда и соевого соуса и запекать еще 40 минут при температуре 170 градусов.
Проверять готовность гуся ножом, прокалывая его ножку.
Капрезе на Рождество
Ингредиенты:
- 6 помидоров черри;
- упаковка сыра моцарелла;
- 50 г зеленого базилика;
- 100 г листьев латука;
- 20 мл бальзамического соуса;
- 2 ст. л. оливкового масла;
- соль, перец, орегано – по вкусу.
Фото: hochu.ua
Приготовление:
Все ингредиенты помыть.
На тарелку выложить листья латука, ломтики моцареллы, помидоры и базилик. Полить оливковым маслом, посыпать сухим орегано, солью и перцем.
Сбрызнуть бальзамическим соусом. Перед подачей не перемешивать.
Рождественский пирог
Ингредиенты:
- 100 сливочного масла;
- 2 ст. л. сахара,
- 3 яйца;
- 150 г молока;
- 50 г арахиса;
- 100 г грецких орехов;
- 100 г изюма;
- 50 г кураги;
- 50 г чернослива;
- 25 г сушеной вишни;
- 50 г муки кукурузной;
- 150 г муки пшеничной цельнозерновой;
- цедра одного апельсина;
- 0,5 ч. л. разрыхлителя;
- 0,5 ч. л. корицы;
- 0,5 ч. л. имбиря;
- 0,5 ч. л. мускатного ореха;
- 0,5 ч. л. молотого кардамона;
- 10 г ванильного сахара.
Фото: filiushkina_sv
Приготовление:
Разогреть сливочное масло до комнатной температуры и перемешать с сахаром.
Промыть сухофрукты и орехи, просушить на бумажном полотенце.
К маслу добавить яйца и молоко, тщательно перемешать.
В полученную массу добавить специи, цедру, сухофрукты и орехи. Перемешать и добавить муку.
Тесто переложить в форму для выпекания и поставить в духовку, разогретую до 180 градусов, на полтора часа. Готовность проверять деревянной шпажкой – пирог должен хорошо просушиться. Сверху украсить сахарной пудрой.
Факты ICTV рассказывали об истории католического Рождества и как его праздновать.
Фото: hochu.ua, filiushkina_sv, pixabay.com