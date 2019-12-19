СМС-поздравления с Днем Святого Николая 2019

День Святого Николая открывает череду новогодних праздников, которых с нетерпением ждут дети и взрослые. В связи с этим Факты ICTV подготовили интересные СМС-поздравления с Днем Святого Николая для ваших родных и близких.
19 декабря в Украине традиционно празднуют День Святого Николая. Дети, которые весь год хорошо вели себя и помогали родителям, утром обязательно найдут подарки под подушкой. Взрослые же обычно просят у Чудотворца здоровья, богатства и процветания. Считается, что в этот светлый праздник исполняются мечты.
Чтобы создать праздничное настроение, отправляйте своим близким и друзьям поздравления в СМС с Днем Святого Николая.
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Мира и радости в праздник святой,
Жить благодатно, со светлой душой.
Добра, вдохновения, уюта, тепла,
Жизнь чтобы ясной и светлой была.
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Благополучия желаю
Вам в День Святого Николая,
Дарить любовь родным и близким,
Везенья, счастья, добрых мыслей.
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В день Святого Николая
Чудеса идут в дома!
Наши души покрывает
Мира, света пелена.
И от радостных мгновений
И от свеч растает лед,
Принимайте поздравления,
Николай уже идет!
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Тебя спешу с утра поздравить!
Ведь праздник светлый к нам пришел.
В день Чудотворца Николая,
Хочу, чтоб счастье мир обрел!
Желаю я в семействе вашем,
Чтоб было счастье до небес,
Пусть светом будет дом украшен,
Здоровья, радости, чудес!
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Под подушкою подарки,
Стол давно уже накрыт –
День Святого Николая
В каждый дом прийти спешит.
От души тебе желаю,
Чтоб сбылись твои мечты.
С днем Святого Николая!
Мира, счастья, доброты!
Ранее Факты ICTV писали об истории и традициях Дня Святого Николая.