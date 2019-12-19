СМС-поздравления с Днем Святого Николая 2019

День Святого Николая открывает череду новогодних праздников, которых с нетерпением ждут дети и взрослые. В связи с этим Факты ICTV подготовили интересные СМС-поздравления с Днем Святого Николая для ваших родных и близких.

19 декабря в Украине традиционно празднуют День Святого Николая. Дети, которые весь год хорошо вели себя и помогали родителям, утром обязательно найдут подарки под подушкой. Взрослые же обычно просят у Чудотворца здоровья, богатства и процветания. Считается, что в этот светлый праздник исполняются мечты.

Чтобы создать праздничное настроение, отправляйте своим близким и друзьям поздравления в СМС с Днем Святого Николая.

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Мира и радости в праздник святой,

Жить благодатно, со светлой душой.

Добра, вдохновения, уюта, тепла,

Жизнь чтобы ясной и светлой была.

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Благополучия желаю

Вам в День Святого Николая,

Дарить любовь родным и близким,

Везенья, счастья, добрых мыслей.

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В день Святого Николая

Чудеса идут в дома!

Наши души покрывает

Мира, света пелена.

И от радостных мгновений

И от свеч растает лед,

Принимайте поздравления,

Николай уже идет!

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Тебя спешу с утра поздравить!

Ведь праздник светлый к нам пришел.

В день Чудотворца Николая,

Хочу, чтоб счастье мир обрел!

Желаю я в семействе вашем,

Чтоб было счастье до небес,

Пусть светом будет дом украшен,

Здоровья, радости, чудес!

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Под подушкою подарки,

Стол давно уже накрыт –

День Святого Николая

В каждый дом прийти спешит.

От души тебе желаю,

Чтоб сбылись твои мечты.

С днем Святого Николая!

Мира, счастья, доброты!

Ранее Факты ICTV писали об истории и традициях Дня Святого Николая.