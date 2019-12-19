Чем нарядить новогоднюю елку, чтобы создать атмосферу праздника в доме, а заодно и привлечь удачу, задобрить символ наступающего года – белую Крысу.

Елка на Новый год 2020 – сложившаяся традиция. Знакомый с детства ритуал – наряжать зеленую пушистую красавицу. Из кладовки достаются самые красивые игрушки. Проверяются гирлянды. Конфетки-орешки специально припасены к этому прекрасному дню, чтобы торжественно развесить их на елке вместе с игрушками…

Модные цвета для встречи года Крысы

Актуальными для этого дня считают белый и серебристый! Именно эти цвета астрологи советуют использовать и для новогодней елки, и для украшения дома.

Чтобы нарядить елку на Новый год 2020, подойдут также украшения голубого цвета или мягких пастельных тонов.

Белый – очень красивый и нарядный цвет, он ассоциируется с зимой, снегом, вьюгой. А в этом году – и с цветом хозяйки 2020-го года – Крысы.

Очень эффектно будут выглядеть большие белые цветы на зеленом фоне ели. Можно использовать и другие крупные элементы декора: игрушки-шары, банты или, например, морские звезды.

Но помните: только белый декор, особенно в большом количестве – вариант достаточно рискованный. Елка может выглядеть бледно. Попробуйте разбавить его серебристыми оттенками. Дополните украшения игрушками голубого либо фиолетового, лилового, розового цветов.

В этом году дизайнеры советуют использовать двухцветные шары: например, синие и белые или белые и розовые.

Сделайте гирлянду из шаров, соединив их единой нитью. А затем спускайте по елке сверху вниз. Композиция будет выглядеть завершенной, если к светлым шарам добавить атласные банты, отличающиеся на один или несколько тонов.

Такая новогодняя елка будет хорошо смотреться и в доме, и в офисе.

Золотистые оттенки добавят теплоты

Если вам хочется больше тепла и уюта в доме, выбирайте игрушки и декор более теплых тонов. Золотистый, абрикосовый, песочный – тоже цвета Крысы. К тому же золото привлекает богатство.

Попробуйте украсить елку атласными лентами золотого и серебристого оттенков. Ваше новогоднее дерево засияет новыми красками.

Для декора помещения используем цвета:

белый;

пепельный;

серый с серебристыми отливами;

голубой, нежно-фиолетовый или бирюзовый;

песочный и другие пастельные тона.

Поскольку Крыса – животное хозяйственное и запасливое, астрологи советуют при украшении елки и дома к новогоднему празднику использовать пушистую серебристую мишуру. Она привлекает в дом богатство.

На елку можно повесить орешки, завернув их в серебристую бумагу.

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При украшении комнаты, в которой будет стоять елка, хорошо использовать кованые вещи: подсвечники, часы, торшеры. Очень кстати придется камин.

Хорошо также дарить подарки, изготовленные из белого металла.

В детскую – елку с мышками или снеговиками

Новогодняя елка в детской комнате должна дарить ощущение волшебства. Для декора здесь подойдут игрушки в виде символа года – пушистой крыски либо сказочные персонажи: снеговики, олененки, санты… Цвета декора допускаются более яркие, нежели в офисе.

Побольше гирлянд – красивых и разных

Год белой металлической Крысы встречать следует с большим количеством огней. Гирлянды с мягким золотистым либо серебристым отливом – самое удачное украшение елки.

Украсьте новогоднюю красавицу жемчужным ожерельем – порадуете Крысу и привлечете в дом благосостояние.

И конечно же, этому Новому году подойдёт все мягкое и пушистое: вата, искусственный снег, красивые белые снеговики или симпатичные серые крыски. Некоторые умельцы, кстати, изготавливают их сами из куска шерсти, кашемира или фетра.











Как нарядить елку на Новый год 2020 / 3 фотографии

Сделать главный новогодний символ 2020 года белым поможет искусственный снег. Его можно купить (в интернет-магазинах стоимость 100-грамовой упаковки – от 40 грн.). Но можно изготовить и самому. Для этого используют обычный пенопласт из упаковок бытовой техники. Натрите пенопласт на терке или мелко накрошите – и снег готов.

Другой вариант – пена для бритья из баллончика. По виду она очень напоминает снег. Если в пену добавить соды, получится более прочная масса, из которой можно лепить снеговиков или другие белые фигурки.

Изготовить сияющий искусственный снег можно, добавив в пену для бритья кукурузный крахмал, кукурузную муку и блестки.

Выбрать елку живую или искусственную?

В каждом варианте есть свои плюсы и минусы. Натуральная ель или сосна не вредит природе, потому что легко перерабатывается. Кроме того, ее смолистый аромат, насыщенный эфирными маслами, очень полезен для здоровья.

С другой стороны, натуральное дерево живет недолго. Искусственное же сохранится прекрасно даже до Крещения. К тому же может порадовать символ Нового года – белую Крысу, если будет белого цвета с металлическими отливами.

Если вы все же остановите выбор на живой ели либо сосне, поставьте ее на несколько часом в ведро с водой. Пусть дерево напитается влагой. И опрыскивайте зеленую красавицу почаще. Тогда она будет выглядеть свежее.

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