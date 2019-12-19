Чем нарядить новогоднюю елку, чтобы создать атмосферу праздника в доме, а заодно и привлечь удачу, задобрить символ наступающего года – белую Крысу.
Елка на Новый год 2020 – сложившаяся традиция. Знакомый с детства ритуал – наряжать зеленую пушистую красавицу. Из кладовки достаются самые красивые игрушки. Проверяются гирлянды. Конфетки-орешки специально припасены к этому прекрасному дню, чтобы торжественно развесить их на елке вместе с игрушками…
Модные цвета для встречи года Крысы
Актуальными для этого дня считают белый и серебристый! Именно эти цвета астрологи советуют использовать и для новогодней елки, и для украшения дома.
Чтобы нарядить елку на Новый год 2020, подойдут также украшения голубого цвета или мягких пастельных тонов.
Белый – очень красивый и нарядный цвет, он ассоциируется с зимой, снегом, вьюгой. А в этом году – и с цветом хозяйки 2020-го года – Крысы.
Очень эффектно будут выглядеть большие белые цветы на зеленом фоне ели. Можно использовать и другие крупные элементы декора: игрушки-шары, банты или, например, морские звезды.
Но помните: только белый декор, особенно в большом количестве – вариант достаточно рискованный. Елка может выглядеть бледно. Попробуйте разбавить его серебристыми оттенками. Дополните украшения игрушками голубого либо фиолетового, лилового, розового цветов.
В этом году дизайнеры советуют использовать двухцветные шары: например, синие и белые или белые и розовые.
Сделайте гирлянду из шаров, соединив их единой нитью. А затем спускайте по елке сверху вниз. Композиция будет выглядеть завершенной, если к светлым шарам добавить атласные банты, отличающиеся на один или несколько тонов.
Такая новогодняя елка будет хорошо смотреться и в доме, и в офисе.
Золотистые оттенки добавят теплоты
Если вам хочется больше тепла и уюта в доме, выбирайте игрушки и декор более теплых тонов. Золотистый, абрикосовый, песочный – тоже цвета Крысы. К тому же золото привлекает богатство.
Попробуйте украсить елку атласными лентами золотого и серебристого оттенков. Ваше новогоднее дерево засияет новыми красками.
Для декора помещения используем цвета:
- белый;
- пепельный;
- серый с серебристыми отливами;
- голубой, нежно-фиолетовый или бирюзовый;
- песочный и другие пастельные тона.
Поскольку Крыса – животное хозяйственное и запасливое, астрологи советуют при украшении елки и дома к новогоднему празднику использовать пушистую серебристую мишуру. Она привлекает в дом богатство.
На елку можно повесить орешки, завернув их в серебристую бумагу.
Читайте: Приметы на Новий год 2020
При украшении комнаты, в которой будет стоять елка, хорошо использовать кованые вещи: подсвечники, часы, торшеры. Очень кстати придется камин.
Хорошо также дарить подарки, изготовленные из белого металла.
В детскую – елку с мышками или снеговиками
Новогодняя елка в детской комнате должна дарить ощущение волшебства. Для декора здесь подойдут игрушки в виде символа года – пушистой крыски либо сказочные персонажи: снеговики, олененки, санты… Цвета декора допускаются более яркие, нежели в офисе.
Побольше гирлянд – красивых и разных
Год белой металлической Крысы встречать следует с большим количеством огней. Гирлянды с мягким золотистым либо серебристым отливом – самое удачное украшение елки.
Украсьте новогоднюю красавицу жемчужным ожерельем – порадуете Крысу и привлечете в дом благосостояние.
И конечно же, этому Новому году подойдёт все мягкое и пушистое: вата, искусственный снег, красивые белые снеговики или симпатичные серые крыски. Некоторые умельцы, кстати, изготавливают их сами из куска шерсти, кашемира или фетра.
Сделать главный новогодний символ 2020 года белым поможет искусственный снег. Его можно купить (в интернет-магазинах стоимость 100-грамовой упаковки – от 40 грн.). Но можно изготовить и самому. Для этого используют обычный пенопласт из упаковок бытовой техники. Натрите пенопласт на терке или мелко накрошите – и снег готов.
Другой вариант – пена для бритья из баллончика. По виду она очень напоминает снег. Если в пену добавить соды, получится более прочная масса, из которой можно лепить снеговиков или другие белые фигурки.
Изготовить сияющий искусственный снег можно, добавив в пену для бритья кукурузный крахмал, кукурузную муку и блестки.
Выбрать елку живую или искусственную?
В каждом варианте есть свои плюсы и минусы. Натуральная ель или сосна не вредит природе, потому что легко перерабатывается. Кроме того, ее смолистый аромат, насыщенный эфирными маслами, очень полезен для здоровья.
С другой стороны, натуральное дерево живет недолго. Искусственное же сохранится прекрасно даже до Крещения. К тому же может порадовать символ Нового года – белую Крысу, если будет белого цвета с металлическими отливами.
Если вы все же остановите выбор на живой ели либо сосне, поставьте ее на несколько часом в ведро с водой. Пусть дерево напитается влагой. И опрыскивайте зеленую красавицу почаще. Тогда она будет выглядеть свежее.
Раньше Факты ICTV подобрали простые рецепты салатов на Новый год 2020.