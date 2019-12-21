Джоан Роулинг – самая богатая писательница 2019 года по версии Forbes

Британская писательница Джоан Роулинг с доходом в $92 млн в 2019 году возглавила рейтинг самых высокооплачиваемых писателей по версии Forbes.

Джоан Роулинг вернула лидерство в списке Forbes, как самая богатая писателница мира. В 2019 году она заработала $92 млн.

Прошлогодний лидер Джеймс Паттерсон с доходом в $70 млн – второй в рейтинге. При этом он все еще богатейший писатель Америки.

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Тройку лидеров замыкает бывшая первая леди США Мишель Обама – с доходом примерно в $36 млн. Ее мемуары Becoming. Моя история были проданы тиражом более 10 млн экземпляров и стали бестселлером 2018 года.

Напомним, в мае 2019 года Джоан Роулинг анонсировала выпуск четырех новых рассказов о Гарри Поттере.

Источник: Forbes

Фото: Joanne Rowling