22 декабря православная церковь празднует День святой Анны. Кто такая святая Анна и какова ее роль в христианстве, читайте в истории праздника на сайте Факты ICTV.

День святой Анны в Украине отмечают именно 22 декабря, потому что в этот день была зaчата Богородица Дева Мария. День святой Анны приходится на период рождественского поста, поэтому женщинам рекомендуется особенно строго соблюдать пост.

День святой Анны важен для многих женщин, ведь он связан с непорочным зачатием праведной Анной Матери Иисуса Христа.

История праздника

Анна была женой Иоакима и они жили в Назарете. Супруги прожили вместе много лет и у них было все необходимое для жизни, но пара не имела детей.

В старинные времена евреи считали, что бездетность – это наказание за грехи и позор. Иоаким и Анна помогали бедным, проводили множество религиозных ритуалов, чтобы стать родителями.

Анна молилась день и ночь, а Иоаким ушел в пустыню на 40 дней, где постился, плакал и молился о чуде.

Однажды к Анне явился ангел, который принес радостную весть – ее молитва услышана, и она станет матерью. Архангел Гавриил сказал, что благодаря их дочери Марии будет спасен весь мир, потому что она родит Спасителя мира.

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Молитва к св. Анне

О, святии праведницы, Богоотцы Иоакиме и Анно! Молите Милосердаго Господа, яко да отвратит от нас гнев Свой, по делом нашим праведно на ны движимый, и да безчисленная прегрешения наша презрев, обратит нас, рабов Божиих, на путь покаяния, и на стези заповедей своих да утвердит нас.

Также молитвами вашими в мире жизнь нашу сохраните, и во всех благих благое поспешение испросите, вся к животу и благочестию потребная нам от Бога дарующе, от всяких напастей и бед и внезапныя смерти предстательством вашим нас избавляюще, и от всех враг видимых и невидимых защищающе.

И тако в мире временное сие житие прешедше, в вечный достигнем покой, идеже вашим святым умолением да сподобимся Небеснаго Царствия Христа Бога нашего, Емуже со Отцем и Пресвятым Духом подобает всякая слава, честь и поклонение во веки веков.

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