Оригинальные поздравления в картинках с Днем Анны – в материале Фактов ICTV.

22 декабря православная церковь отмечает Зачатие праведной Анной Пресвятой Богородицы, а в народе празднуют Анну Зимнюю.

Анна была набожной и милосердной к бедным, однако у нее с мужем не было детей, а бесплодия в те времена считалось позором.

Супруги молила Бога о потомстве и однажды Анне явился ангел, который принес радостную весть – ее молитва услышана.

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Праздник Зачатия праведной Анной Пресвятой Богородицы издавна особенно почитается беременными женщинами.

22 декабря поздравьте женщин, которые носят это прекрасное имя. Для этого Факты ICTV создали поздравления в картинках с Днем Анны.

Ранее Факты ICTV подробно рассказывали о том, кто такая святая Анна и какова ее роль в христианстве.