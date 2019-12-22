PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТЫ iPad / iPhone ФАКТЫ Android
Факты / Lifestyle

День Анны – поздравления в картинках

Оригинальные поздравления в картинках с Днем Анны – в материале Фактов ICTV.

День Анны – поздравления в картинках

22 декабря православная церковь отмечает Зачатие праведной Анной Пресвятой Богородицы, а в народе празднуют Анну Зимнюю.

Анна была набожной и милосердной к бедным, однако у нее с мужем не было детей, а бесплодия в те времена считалось позором.

Супруги молила Бога о потомстве и однажды Анне явился ангел, который принес радостную весть – ее молитва услышана.

Читайте: Календарь праздников на декабрь 2019

Праздник Зачатия праведной Анной Пресвятой Богородицы издавна особенно почитается беременными женщинами.

22 декабря поздравьте женщин, которые носят это прекрасное имя. Для этого Факты ICTV создали поздравления в картинках с Днем Анны.

День Анни – привітання в картинках

День Анни – привітання в картинках

День Анны - поздравления в картинках

День Анны – поздравления в картинках

День Анны - поздравления в картинках

День Анны – поздравления в картинках

Ранее Факты ICTV подробно рассказывали о том, кто такая святая Анна и какова ее роль в христианстве.

Теги: ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

По теме

Загружается…

Загрузка
Следующая новость

РЕГИСТРАЦИЯ

Войти с помощью данных

Забыли пароль?

Восстановить пароль

Войдите через социальные сети

Вверх Вверх
Вверх

    Нашли ошибку в тексте?

    Ошибка