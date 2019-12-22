День Святой Анны отмечают 22 декабря. Лучшие поздравления с праздником, смотрите в материале Фактов ICTV.
День Святой Анны приходится на 22 декабря. Это праздник матери Богородицы, то есть бабушки Иисуса Христа.
В день Анны женщины обращаются к святой как к защитнице и покровительнице. Особенно почитают День святой Анны беременные и матери.
Поздравление с Днем Святой Анны всегда приятно порадуют именинниц.
Мы собрали для вас лучшие поздравления с Днем Святой Анны.
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В твоём имени только добро,
Анна — красиво звучит оно.
В твоём сердце лишь теплота,
Анна — невинная простота.
Ты удивляешь своей красотой,
Анна — девушка с чистой душой.
Всё что есть у тебя готова отдать,
Анна — знаменует благодать.
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Вдохнула жизнь, зажгла очаг
И поддержала веру дому и отчизне,
Ушло ненастье, сгинул враг
И Анна жизнь дала для новой жизни…
В день Анны я тебе желаю благ,
Пускай с тобой прибудет исцеление,
Пускай пылает ярко твой очаг
И засияет дом от нового рождения!
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Сегодня День ангела Анны прекрасной,
Любимой и милой Анютки моей.
Тебе я желаю, чтоб было всё классно,
Чтоб жизнь с каждым днём становилась светлей.
Пусть ангел тебя от беды охраняет,
По верной дороге к успеху ведёт.
Пусть счастье твоим частым гостем бывает,
И радостный день всегда утро несёт.
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У Вас сегодня праздник — именины!
Поздравить с этим, Анна, Вас хочу!
С отвагой и с любовью Вы едины,
Для Вас у Бога счастья попрошу!
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С Днем ангела! Твой небесный опекун подарил тебе множество хороших качеств. Желаю тебе не растерять этот ценный набор ангельских подарков в жизни и гордиться тем именем, которое подарили тебе родители.
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Дорогая Аня! Поздравляю тебя с Днем Ангела! Хочется, чтобы улыбка никогда не покидала тебя, и твой ангел был всегда рядом и оберегал тебя.
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Поздравляю тебя, Аннушка, с днем Ангела и желаю, чтобы с помощью его молитв устроились все твои дела. Пусть сам Господь Бог бережет тебя на многие и благие лета!
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