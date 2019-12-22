День Святой Анны отмечают 22 декабря. Лучшие поздравления с праздником, смотрите в материале Фактов ICTV.

День Святой Анны приходится на 22 декабря. Это праздник матери Богородицы, то есть бабушки Иисуса Христа.

В день Анны женщины обращаются к святой как к защитнице и покровительнице. Особенно почитают День святой Анны беременные и матери.

Поздравление с Днем Святой Анны всегда приятно порадуют именинниц.

Мы собрали для вас лучшие поздравления с Днем Святой Анны.

*****

В твоём имени только добро,

Анна — красиво звучит оно.

В твоём сердце лишь теплота,

Анна — невинная простота.

Ты удивляешь своей красотой,

Анна — девушка с чистой душой.

Всё что есть у тебя готова отдать,

Анна — знаменует благодать.

*****

Вдохнула жизнь, зажгла очаг

И поддержала веру дому и отчизне,

Ушло ненастье, сгинул враг

И Анна жизнь дала для новой жизни…

В день Анны я тебе желаю благ,

Пускай с тобой прибудет исцеление,

Пускай пылает ярко твой очаг

И засияет дом от нового рождения!

Читайте: Календарь праздников на декабрь 2019

*****

Сегодня День ангела Анны прекрасной,

Любимой и милой Анютки моей.

Тебе я желаю, чтоб было всё классно,

Чтоб жизнь с каждым днём становилась светлей.

Пусть ангел тебя от беды охраняет,

По верной дороге к успеху ведёт.

Пусть счастье твоим частым гостем бывает,

И радостный день всегда утро несёт.

*****

У Вас сегодня праздник — именины!

Поздравить с этим, Анна, Вас хочу!

С отвагой и с любовью Вы едины,

Для Вас у Бога счастья попрошу!

*****

С Днем ангела! Твой небесный опекун подарил тебе множество хороших качеств. Желаю тебе не растерять этот ценный набор ангельских подарков в жизни и гордиться тем именем, которое подарили тебе родители.

*****

Дорогая Аня! Поздравляю тебя с Днем Ангела! Хочется, чтобы улыбка никогда не покидала тебя, и твой ангел был всегда рядом и оберегал тебя.

*****

Поздравляю тебя, Аннушка, с днем ​​Ангела и желаю, чтобы с помощью его молитв устроились все твои дела. Пусть сам Господь Бог бережет тебя на многие и благие лета!

Ранее мы также рассказывали о приметах и ​​запрета на католическое Рождество.