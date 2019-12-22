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Факты / Lifestyle

День зимнего солнцестояния 2019: приметы

Зимнее солнцестояние приходится обычно на 21 или 22 декабря – это самый короткий день в году и самая длинная ночь. С ним связано много примет, о которых расскажут Факты ICTV.

День зимового сонцестояння

В день зимнего солнцестояния высота Солнца над горизонтом минимальна, поэтому ночь выходит самая длинная в году.

Точное время этого явления для Украины в 2019 году – 22 декабря в 6.19.

Дата зависит от календаря: в Северном полушарии зимнее солнцестояние чаще происходит 21 и реже 22 декабря.

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Еще во времена язычества славяне перед этим днем собирались возле ритуальных костров и приносили дары лесным богам, чтобы помочь солнцу взойти. А утром праздновали его возрождение. Поэтому его считали Новым годом.

Приметы в день зимнего солнцестояния 2019

  • Загадайте желание – обязательно сбудется.
  • Начинайте новые дела – результат не заставит себя ждать.
  • Какая погода в этот день, такой будет и 31 декабря.
  • Иней на земле или деревьях – в новом году можно ожидать хорошего урожая зерновых.
  • Сильный ветер – к урожаю яблок и груш.
  • Дождь – к теплой, но дождливой весне.
  • Дни после зимнего равноденствия тоже важны. Погода 25 декабря определяет характер всей зимы: если будет мороз – тепла стоит ждать не скоро, а мороз 29 декабря – такая погода задержится до Крещения (19 января).

Ранее Факты ICTV рассказывали, какие праздники ждут украинцев в декабре 2019 года.

Фото: Dreamstime

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