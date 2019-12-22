PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТЫ iPad / iPhone ФАКТЫ Android
Факты / Lifestyle

День зимнего солнцестояния: Google создал новый дудл

Google посвятил праздничный дудл ко Дню зимнего солнцестояния, который приходится на 22 декабря.

День зимнего солнцестояния: Google создал новый дудл

День зимнего солнцестояния – это самый короткий день в году и самая длинная ночь. По киевскому времени 22 декабря Солнце взошло в 7.57, а зайдет через восемь часов в 15.57.

Зимнее солнцестояние, прежде всего, астрономическое явление. Земля расположена на наибольшем расстоянии от Солнца, а световые дни увеличиваются и на улице становится холоднее.

На изображении, которое посвящено этому дню, можно увидеть нашу планету, на которую падает солнечный луч.

Читайте: Какой праздник сегодня, 22 декабря 2019

Кстати, именно зимнее солнцестояние считается датой начала астрономической зимы. Наши предки верили, что этот день особенный, поэтому придерживались всех запретов и осторожно относились к приметам.

Так, если в этот день загадать желание, то оно обязательно сбудется.

Больше примет о Дне зимнего солнцестояния можно прочитать в материале Фактов ICTV.

Фото: Dreamstime

Теги: , ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

По теме

Загружается…

Загрузка
Следующая новость

РЕГИСТРАЦИЯ

Войти с помощью данных

Забыли пароль?

Восстановить пароль

Войдите через социальные сети

Вверх Вверх
Вверх

    Нашли ошибку в тексте?

    Ошибка