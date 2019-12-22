Google посвятил праздничный дудл ко Дню зимнего солнцестояния, который приходится на 22 декабря.

День зимнего солнцестояния – это самый короткий день в году и самая длинная ночь. По киевскому времени 22 декабря Солнце взошло в 7.57, а зайдет через восемь часов в 15.57.

Зимнее солнцестояние, прежде всего, астрономическое явление. Земля расположена на наибольшем расстоянии от Солнца, а световые дни увеличиваются и на улице становится холоднее.

На изображении, которое посвящено этому дню, можно увидеть нашу планету, на которую падает солнечный луч.

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Кстати, именно зимнее солнцестояние считается датой начала астрономической зимы. Наши предки верили, что этот день особенный, поэтому придерживались всех запретов и осторожно относились к приметам.

Так, если в этот день загадать желание, то оно обязательно сбудется.

Больше примет о Дне зимнего солнцестояния можно прочитать в материале Фактов ICTV.