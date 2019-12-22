Ханука 2019: история, обычаи и традиции праздника

Иудейский праздник света Ханука начинают праздновать 22 декабря с заходом солнца, а заканчивают 30 декабря. Об истории, традициях и обычаях праздника – читайте на Фактах ICTV.

Ханука – это иудейский праздник, который еще называют Праздником свечей. Ежегодно его отмечают восемь дней. Ханука символизирует победу света над тьмой.

В этот день евреи зажигают свечи и таким образом чтят память давних событий, которые повлияли на историю их народа.

История праздника

Много веков назад Иудея находилась под властью Александра Македонского. Но после его смерти к власти пришел диктатор Антиох Епифан. Он начал антиеврейскую политику – запретил изучать Тору, соблюдать традиции, поставил в храмах идолов.

Тогда иудейский народ начал восстание, которое длилось три года. После победы евреи поднялись на Храмовую гору, чтобы очистить и освятить оскверненный Иерусалимский Храм. Но в нем был только один кувшин чистого масла для лампад.

Такого количества должно было хватить только на один день. Но произошло чудо – лампада горела восемь дней.

За это время идолов убрали, снова освятили храм и заготовили новые запасы масла. С тех пор люди, зажигая свечи, выражают благодарность Господу за его помощь, поддержку и чудеса.

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Традиции и обычаи праздника

В течение восьми дней евреи зажигают свечи в специальном подсвечнике – ханукии, а в синагогах читается молитва Галель. В первый день горит только одна свеча, в восьмой – ханукия заполнена вся.

Их всегда ставят слева направо и зажигают от специальной свечи, которую называют шамаша. Ханукию ставят на подоконник. Считается, что свет от нее развеивает зло.

Одной из традиций праздника является помощь нуждающимся деньгами, чтобы каждый мог себе позволить отпраздновать Хануку.

На период празднования поститься запрещается. На столе обязательно должны быть картофельные оладьи и пончики, молочные продукты и блюда из сыра.

В эти дни пока зажженная свеча не догорит до конца женщинам нельзя выполнять любую работу. Таким образом они выражают благодарность Всевышнему за чудо Хануки.

Хануку часто называют детским праздником. Детям дают деньги и дарят подарки. Но выбирать их нужно правильно.

В первый день это должно быть что-то скромное – небольшая игрушка, кукла, конструктор, во второй день подготовьте с детьми что-то для других. На третий день прекрасным подарком станет что-то познавательное для развития ребенка.

Декоративные и настоящие монеты обычно дарят на четвертый день празднования. На пятый день подарок должен быть религиозного характера. На шестой и седьмой дни Хануки презент может быть связан с семьей и семейными ценностями.

На восьмой главный день дарят самый дорогой подарок.

Также во время Хануки играют в игру дрейдл – крутят волчок, на сторонах которого написаны еврейские буквы, из которых составляется высказывание Чудо великое произошло там. Именно таким образом во время гонений изучали язык и Тору.

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