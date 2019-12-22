Цветом Нового года 2020 является белый. Он идеально подойдет для новогоднего образа.

Поскольку 2020-й – это год Крысы, то наиболее подходящим цветом праздника является белый и все оттенки цвета металлик: серый, серебристый, черный.

Крыса – это спокойное животное, поэтому образ можно дополнить деталями молочного, пастельного, кофейного оттенков.

Сам образ стоит сделать легким и непринужденным. Не забудьте дополнить его металлическими аксессуарами и украшениями.

Это могут быть подвески, кулоны, броши металлического оттенка, серебряный пояс на платье, серебристые туфли или клатч со стразами.

Крыса не любит пафоса, поэтому ваш образ для встречи Нового года должен быть элегантным, сдержанным и стильным, но одновременно удобным и свободным.

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А вот ярких цветов следует избегать. Под запретом также животные принты, агрессивный красный и насыщенный синий цвет.

Также не стоит в новогодний вечер надевать вещи с изображением котов, а о леопардовом платье точно лучше забыть до следующего года.

Поскольку Крыса считается символом мудрости и богатства, то нужно правильно встретить праздник. Поэтому Факты ICTV собрали все традиции празднования Нового года, которые помогут встретить его так, чтобы удача сопровождала вас круглый год.