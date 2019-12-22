Символ Нового года 2020 – Металлическая белая Крыса. Чтобы удача сопутствовала весь год, нужно правильно его встретить. О традициях празднования читайте в материале Фактов ICTV.

Новый 2020 год пройдет под знаком Крысы, которая в Китае считается символом мудрости, удачи и богатства.

Кстати, дата восточного нового года зависит от лунного календаря, поэтому год Крысы наступит только 25 января, а у украинцев будет еще один день для праздника.

Читайте: Выходные на Новый год 2020: сколько будут отдыхать украинцы

Чтобы заручиться поддержкой этого грызуна, нужно знать, как встретить Новый год 2020, в какие цвета одеваться, как украсить дом и что нельзя делать.

Традиции и запреты на Новый год 2020

Прежде всего стоит подумать о цвете наряда. Это не обязательно белый – Крысе также понравятся серый и другие светлые оттенки в одежде.

Изюминкой в наряде может быть серебряный пояс или цепочка с кулоном – все, что имеет металлический блеск.

Украсьте интерьер безделушками из натуральных материалов, устройте большой праздник со вкусными и сытными блюдами на столе. Ограничений здесь нет, только не переборщите с алкоголем – никаких крепких спиртных напитков!

Для близких приготовьте небольшие сувениры и открытки с изображением символа года. На востоке они считаются важнее любых других презентов.

Крысе не понравится, если вы будете ругаться и спорить за столом, мыть или разбивать посуду, но больше всего она разозлится, если вы выбросите недоеденные продукты.

Также нельзя праздновать Новый год в одиночестве, хандрить и тосковать.

Ранее Факты ICTV собрали лучшие идеи подарков на Новый год 2020.