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Факты / Lifestyle

Праздник сегодня, 22 декабря 2019

22 декабря православные христиане почитают Святую Анну – Мать Иисуса Христа. Какие еще праздники есть в этот день и у кого именины – читайте в материале Фактов ICTV.

22 грудня свято

В церковном календаре 22 декабря – день непорочного зачатия праведной Анной дочери Марии, Матери Иисуса Христа.

Пресвятая Дева Мария родилась в Назарете. Ее родителями были праведные Анна и ее муж Йоаким, которые прожили вместе более 50 лет, но не имели детей. Однако оба усердно молились, и вскоре Анне явился Архангел Гавриил и сказал, что родит дочь Марию, через которую будет даровано спасение всему миру.

Читайте: Поздравления с Днем энергетика в открытках

Также 22 декабря в Украине отмечается День работников дипломатической службы и День энергетика.

А еще это день зимнего солнцестояния, то есть самый короткий день в году, когда зима устанавливается окончательно.

Именины 22 декабря отмечают: Александр, Анна, Василий, Владимир и Степан.

Приметы на 22 декабря:

  • После Анны солнце поворачивает на лето, а зима – на мороз.
  • Яркое солнце – на Новый год будет сильный мороз, если облачно, а на деревьях иней – под Новый год будет оттепель.
  • Какая Анна до полудня – такая зима до конца декабря.
  • Какая Анна до ночи – такая зима до весны.
  • Иней на деревьях – предвестник хорошего урожая.
  • Если 22 декабря дождь – весна будет дождливой.

Что нельзя делать 22 декабря:

  • Беременным женщинам запрещается браться за любую работу.
  • Также в День Святой Анны им нельзя встречаться с больными людьми, потому что ребенок может родиться нездоровым.
  • Анна является покровительницей многих женских профессий, поэтому в этот день нельзя заниматься стиркой, шитьем, вышиванием, уборкой и другими серьезными делами.

Ранее Факты ICTV писали, какие еще праздники ожидаются в декабре 2019.

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