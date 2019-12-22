22 декабря православные христиане почитают Святую Анну – Мать Иисуса Христа. Какие еще праздники есть в этот день и у кого именины – читайте в материале Фактов ICTV.

В церковном календаре 22 декабря – день непорочного зачатия праведной Анной дочери Марии, Матери Иисуса Христа.

Пресвятая Дева Мария родилась в Назарете. Ее родителями были праведные Анна и ее муж Йоаким, которые прожили вместе более 50 лет, но не имели детей. Однако оба усердно молились, и вскоре Анне явился Архангел Гавриил и сказал, что родит дочь Марию, через которую будет даровано спасение всему миру.

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Также 22 декабря в Украине отмечается День работников дипломатической службы и День энергетика.

А еще это день зимнего солнцестояния, то есть самый короткий день в году, когда зима устанавливается окончательно.

Именины 22 декабря отмечают: Александр, Анна, Василий, Владимир и Степан.

Приметы на 22 декабря:

После Анны солнце поворачивает на лето, а зима – на мороз.

Яркое солнце – на Новый год будет сильный мороз, если облачно, а на деревьях иней – под Новый год будет оттепель.

Какая Анна до полудня – такая зима до конца декабря.

Какая Анна до ночи – такая зима до весны.

Иней на деревьях – предвестник хорошего урожая.

Если 22 декабря дождь – весна будет дождливой.

Что нельзя делать 22 декабря:

Беременным женщинам запрещается браться за любую работу.

Также в День Святой Анны им нельзя встречаться с больными людьми, потому что ребенок может родиться нездоровым.

Анна является покровительницей многих женских профессий, поэтому в этот день нельзя заниматься стиркой, шитьем, вышиванием, уборкой и другими серьезными делами.

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