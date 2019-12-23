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Apple выплатит до $1 млн за найденные уязвимости в программном обеспечении

Компания Apple открыла доступ к поиску уязвимостей в своем программном обеспечении для всех исследователей компьютерной безопасности.

Apple выплатит до $1 млн за найденные уязвимости в программном обеспечении

Компания предлагает искать баги в последних версиях iOS, iPadOS, macOS, tvOS и watchOS. Ранее эта программа работала только по приглашениям.

Теперь все специалисты, которые смогут найти уязвимость в продуктах компании, будут претендовать на вознаграждение от $100 тыс. до $1 млн.

На самые большие выплаты смогут претендовать исследователи, которые обнаружат уязвимости сразу на нескольких платформах.

Если баг обнаружат на этапе бета-тестирования – размер выплаты увеличат на 50%.

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На выплату в $1 млн смогут претендовать разработчики, которые выполнят и опишут так называемую zero click-атаку на новейшем оборудовании компании.

Нужно перехватить контроль над устройством без всякой действия со стороны владельца.

Ранее стриминговий сервис Apple TV+ заработал с украинскими субтитрами.

Источник: The Verge

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