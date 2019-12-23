PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТЫ iPad / iPhone ФАКТЫ Android
Факты / Lifestyle

Католическое Рождество 2019: приметы и запреты на праздник

У католиков считается – как встретишь Рождество, так и весь год проведешь. Факты ICTV расскажут о запретах и приметах на праздник.

Прикмети на католицьке Різдво

На католическое Рождество, ночью 25 декабря, когда часы бьют 12 раз, хозяин дома должен открыть окно, таким образом впуская Рождество, а вместе с ним – удачу и благополучие.

Обязательные атрибуты праздника: рождественские свечи, которые, согласно приметам, защищают праздничный стол от холода и сил тьмы, а также рождественский венок – он оберегает от злых духов.

Несколько примет связано также с запретами. Нельзя, например, в праздничные дни заниматься рукоделием – это грозит кому-то из членов семьи внезапной слепотой или глухотой.

Читайте: Выходные в декабре 2019: сколько будут отдыхать украинцы

Категорически запрещается охота. Считается, если охотник отправится в лес – замерзнет или станет добычей того зверя, на которого собирался охотиться.

Ни в коем случае нельзя садиться за праздничный стол в старой одежде – год буде неудачным. То же самое ожидает тех, кто придет одетым в черное.

Приметы на католическое Рождество 2019

Следят в этот день и за погодой.

  • Метель в канун Рождества – к ранней листве.
  • Если Рождество теплое – весна холодная.
  • Сильные холода на праздник – к богатому урожаю.
  • Снег на Рождество – год будет удачным.

Факты ICTV также рассказывали об истории католического Рождества и как его праздновать.

Фото: Pixabay

Теги: , ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

По теме

Загружается…

Загрузка
Следующая новость

РЕГИСТРАЦИЯ

Войти с помощью данных

Забыли пароль?

Восстановить пароль

Войдите через социальные сети

Вверх Вверх
Вверх

    Нашли ошибку в тексте?

    Ошибка