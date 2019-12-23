На Новый год 2020 многим хочется не просто откупорить бутылочку шампанского, но и порадовать себя и своих гостей необычными напитками. Лучшие рецепты коктейлей с шампанским – смотрите на Фактах ICTV.
Шампанское является одним из главных атрибутов праздника на новогоднем столе. Но если вам хочется чего-то оригинального, то, используя этот напиток, можно сделать множество вкусных коктейлей.
К тому же 2020 – это год белой Крысы, которая не очень любит крепкий алкоголь. Поэтому чтобы приятно удивить себя и задобрить символ наступающего года, можно приготовить праздничные коктейли по нашим рецептам.
Коктейль из шампанского с ягодным пюре
Ингредиенты:
- Замороженная малина (или любые другие замороженные ягоды) – 2-3 ст. л.
- Водка – 30 мл.
- Гренадин – 20 мл.
- Розовое шампанское (или любое другое игристое вино) – 80-100 мл.
Способ приготовления:
- Ягоды измельчить блендером, добавить водку, гренадин.
- Добавить ягодное пюре в бокал, налить шампанское, перемешать.
- По желанию добавить несколько кубиков льда. Украсить готовый напиток малиной.
Полярная ночь: коктейль с ромом и шампанским
Ингредиенты:
- Белое мороженое – 100 г.
- Ром – 25 г.
- Шампанское – 50 г.
- Лед.
Способ приготовления:
- В бокалы треугольной формы положить кусочек льда, затем две столовые ложки мороженого, полить ромом.
- Добавить шампанское.
Зимний коктейль из шампанского с клюквой
Ингредиенты:
- Шампанское – 100 мл.
- Апельсиновый фреш – 100 мл.
- Замороженная клюква – 100 г.
- Сахарная пудра.
- Лед.
Способ приготовления:
- Разморозить ягоды клюквы. Измельчить в блендере и тщательно перетереть через сито.
- Добавить в каждый бокал столовую ложку клюквенного пюре.
- Добавить в бокал кубик льда, апельсиновый фреш и охлажденное шампанское.
- Щедро посыпать коктейль просеянной сахарной пудрой.
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Тропический фруктовый пунш
Ингредиенты:
- Сок ананасовый, апельсиновый, клюквенный, яблочный – по 2 стакана.
- Сладкое шампанское – 750 мл.
- Ананасы, апельсины, яблоки, киви, лайм, виноград – 750 г.
- Лед.
Способ приготовления:
- Смешать в кастрюле все виды сока.
- Добавить сок в игристое вино.
- Нарезать фрукты кусочками, добавить к пуншу лед.
Коктейль Мимоза классический
Ингредиенты:
- Апельсиновый сок – 90 мл.
- Шампанское – 90 мл.
- Полоска апельсиновой цедры.
Способ приготовления:
- Налить в охлажденный бокал апельсиновый сок.
- Добавить шампанское и размешать коктейльной ложкой.
- Украсить апельсиновой цедрой.
А чтобы воспоминания от застолья были только приятные, Факты ICTV подготовили для вас советы, как пить и не пьянеть на Новый год.