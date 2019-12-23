На Новый год 2020 многим хочется не просто откупорить бутылочку шампанского, но и порадовать себя и своих гостей необычными напитками. Лучшие рецепты коктейлей с шампанским – смотрите на Фактах ICTV.

Шампанское является одним из главных атрибутов праздника на новогоднем столе. Но если вам хочется чего-то оригинального, то, используя этот напиток, можно сделать множество вкусных коктейлей.

К тому же 2020 – это год белой Крысы, которая не очень любит крепкий алкоголь. Поэтому чтобы приятно удивить себя и задобрить символ наступающего года, можно приготовить праздничные коктейли по нашим рецептам.

Коктейль из шампанского с ягодным пюре

Ингредиенты:

Замороженная малина (или любые другие замороженные ягоды) – 2-3 ст. л.

Водка – 30 мл.

Гренадин – 20 мл.

Розовое шампанское (или любое другое игристое вино) – 80-100 мл.

Способ приготовления:

Ягоды измельчить блендером, добавить водку, гренадин. Добавить ягодное пюре в бокал, налить шампанское, перемешать. По желанию добавить несколько кубиков льда. Украсить готовый напиток малиной.

Полярная ночь: коктейль с ромом и шампанским

Ингредиенты:

Белое мороженое – 100 г.

Ром – 25 г.

Шампанское – 50 г.

Лед.

Способ приготовления:

В бокалы треугольной формы положить кусочек льда, затем две столовые ложки мороженого, полить ромом. Добавить шампанское.

Зимний коктейль из шампанского с клюквой

Ингредиенты:

Шампанское – 100 мл.

Апельсиновый фреш – 100 мл.

Замороженная клюква – 100 г.

Сахарная пудра.

Лед.

Способ приготовления:

Разморозить ягоды клюквы. Измельчить в блендере и тщательно перетереть через сито. Добавить в каждый бокал столовую ложку клюквенного пюре. Добавить в бокал кубик льда, апельсиновый фреш и охлажденное шампанское. Щедро посыпать коктейль просеянной сахарной пудрой.

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Тропический фруктовый пунш

Ингредиенты:

Сок ананасовый, апельсиновый, клюквенный, яблочный – по 2 стакана.

Сладкое шампанское – 750 мл.

Ананасы, апельсины, яблоки, киви, лайм, виноград – 750 г.

Лед.

Способ приготовления:

Смешать в кастрюле все виды сока. Добавить сок в игристое вино. Нарезать фрукты кусочками, добавить к пуншу лед.

Коктейль Мимоза классический

Ингредиенты:

Апельсиновый сок – 90 мл.

Шампанское – 90 мл.

Полоска апельсиновой цедры.

Способ приготовления:

Налить в охлажденный бокал апельсиновый сок. Добавить шампанское и размешать коктейльной ложкой. Украсить апельсиновой цедрой.

А чтобы воспоминания от застолья были только приятные, Факты ICTV подготовили для вас советы, как пить и не пьянеть на Новый год.