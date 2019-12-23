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Факты / Lifestyle

Коктейли с шампанским на Новый год 2020 – топ-5 рецептов

На Новый год 2020 многим хочется не просто откупорить бутылочку шампанского, но и порадовать себя и своих гостей необычными напитками. Лучшие рецепты коктейлей с шампанским – смотрите на Фактах ICTV.

Коктейли с шампанским на Новый год 2020 – топ-5 рецептов

Шампанское является одним из главных атрибутов праздника на новогоднем столе. Но если вам хочется чего-то оригинального, то, используя этот напиток, можно сделать множество вкусных коктейлей.

К тому же 2020 – это год белой Крысы, которая не очень любит крепкий алкоголь. Поэтому чтобы приятно удивить себя и задобрить символ наступающего года, можно приготовить праздничные коктейли по нашим рецептам.

Коктейль из шампанского с ягодным пюре

Ингредиенты:

  • Замороженная малина (или любые другие замороженные ягоды) – 2-3 ст. л.
  • Водка – 30 мл.
  • Гренадин – 20 мл.
  • Розовое шампанское (или любое другое игристое вино) – 80-100 мл.

Способ приготовления:

  1. Ягоды измельчить блендером, добавить водку, гренадин.
  2. Добавить ягодное пюре в бокал, налить шампанское, перемешать.
  3. По желанию добавить несколько кубиков льда. Украсить готовый напиток малиной.

Полярная ночь: коктейль с ромом и шампанским

Ингредиенты:

  • Белое мороженое – 100 г.
  • Ром – 25 г.
  • Шампанское – 50 г.
  • Лед.

Способ приготовления:

  1. В бокалы треугольной формы положить кусочек льда, затем две столовые ложки мороженого, полить ромом.
  2. Добавить шампанское.

Зимний коктейль из шампанского с клюквой

Ингредиенты:

  • Шампанское – 100 мл.
  • Апельсиновый фреш – 100 мл.
  • Замороженная клюква – 100 г.
  • Сахарная пудра.
  • Лед.

Способ приготовления:

  1. Разморозить ягоды клюквы. Измельчить в блендере и тщательно перетереть через сито.
  2. Добавить в каждый бокал столовую ложку клюквенного пюре.
  3. Добавить в бокал кубик льда, апельсиновый фреш и охлажденное шампанское.
  4. Щедро посыпать коктейль просеянной сахарной пудрой.

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Тропический фруктовый пунш

 

Ингредиенты:

  • Сок ананасовый, апельсиновый, клюквенный, яблочный – по 2 стакана.
  • Сладкое шампанское – 750 мл.
  • Ананасы, апельсины, яблоки, киви, лайм, виноград – 750 г.
  • Лед.

Способ приготовления:

  1. Смешать в кастрюле все виды сока.
  2. Добавить сок в игристое вино.
  3. Нарезать фрукты кусочками, добавить к пуншу лед.

Коктейль Мимоза классический

Ингредиенты:

  • Апельсиновый сок – 90 мл.
  • Шампанское – 90 мл.
  • Полоска апельсиновой цедры.

Способ приготовления:

  1. Налить в охлажденный бокал апельсиновый сок.
  2. Добавить шампанское и размешать коктейльной ложкой.
  3. Украсить апельсиновой цедрой.

А чтобы воспоминания от застолья были только приятные, Факты ICTV подготовили для вас советы, как пить и не пьянеть на Новый год.

Фото: Dreamstime

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