Рождественский пост начался 28 ноября и завершается 7 января Рождеством Христовым. Факты ICTV составили для вас календарь питания на каждый день.

Что и когда можно есть в 40-дневный Рождественский пост 2019-2020? Он считается нестрогим: запрещены все продукты животного происхождения – мясо, молоко и яйца, но рыбу можно есть в четверг, субботу, воскресенье и некоторые церковные праздники.

Речь идет о Введении во храм Пресвятой Богородицы (4 декабря) и Дне святого Николая (19 декабря).

Основа постного рациона – каши, супы, овощи, бобы, грибы, орехи, мед, фрукты и растительное масло.

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В некоторые дни разрешается красное вино, а в конце поста – со 2 по 6 января – нельзя употреблять рыбу, даже в субботу и воскресенье.

В 2019 году Рождественский пост начнется в четверг, а закончится в понедельник. Наш календарь питания поможет ориентироваться.

Рождественский пост 2019-2020 имеет три этапа

С 28 ноября по 19 декабря:

28 ноября, четверг – горячая пища с растительным маслом и рыба.

29 ноября, пятница – сухоядение (фрукты, овощи, орехи, хлеб, мед и сухофрукты, без масла).

30 ноября, суббота – горячая пища с маслом и рыба, можно вино.

1 декабря, воскресенье – блюда с маслом, рыба и вино.

2 декабря, понедельник – горячая растительная пища без масла.

3 декабря, вторник – горячая растительная пища с маслом и рыба.

4 декабря, среда – Введение во храм Пресвятой Богородицы. Разрешается рыба, блюда с маслом и вино.

5 декабря, четверг – горячая пища с маслом и рыба.

6 декабря, пятница – сухоядение.

7 декабря, суббота – горячая растительная пища с маслом, рыба и вино.

8 декабря, воскресенье – блюда с маслом, рыба, вино.

9 декабря, понедельник – горячая пища без масла.

10 декабря, вторник – растительная пища с добавлением масла (супы, каши), а также рыба.

11 декабря, среда – сухоядение.

12 декабря, четверг – горячая растительная пища с маслом, рыба.

13 декабря, пятница – сухоядение.

14 декабря, суббота – горячая пища с маслом и рыба, разрешается вино.

15 декабря, воскресенье – блюда с маслом, рыба и вино.

16 декабря, понедельник – любая растительная пища без масла.

17 декабря, вторник – растительная пища с добавлением масла и рыба.

18 декабря, среда – сухоядение.

19 декабря, четверг – День святого Николая. Растительная пища с добавлением масла, рыба и немного вина.

С 20 декабря по 1 января:

20 декабря, пятница – сухоядение.

21 декабря, суббота – горячая пища растительного происхождения с маслом, рыба и вино.

22 декабря, воскресенье – горячая пища с маслом, рыба, немного вина.

23 декабря, понедельник – горячая растительная пища без масла.

24 декабря, вторник – горячая растительная пища с маслом.

25 декабря, среда – сухоядение.

26 декабря, четверг – горячие блюда с маслом.

27 декабря, пятница – сухоядение.

28 декабря, суббота – горячая пища растительного происхождения с маслом, рыба и вино.

29 декабря, воскресенье – горячие блюда с маслом, рыба, вино.

30 декабря, понедельник – горячая растительная пища без масла.

31 декабря, вторник – горячая растительная пища с маслом.

1 января, среда – Новый год. Сухоядение.

Со 2 по 6 января:

2 января, четверг – горячая растительная пища без масла.

3 января, пятница – сухоядение.

4 января, суббота – растительная пища с маслом.

5 января, воскресенье – горячая пища с маслом.

6 января, понедельник – Сочельник. До первой звезды нельзя есть, а на столе должны быть только постные блюда.

Факты ICTV составили для вас календарь церковных праздников на 2020 год, в котором также собраны все посты.