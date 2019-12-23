Символ 2020 года – Белая металлическая Крыса. Что приготовить для праздничного стола, чтобы задобрить ее – Факты ICTV составили примерное меню.
Крыса – всеядный и неприхотливый грызун, который любит простую еду. Поэтому в меню на Новый год 2020 может быть все, что душа пожелает – овощи (кроме капусты), мясо, рыба, фрукты, сладости и сыры, конечно. Главное правило – еда должна быть вкусной, разнообразной и ее должно быть много.
Что же приготовить, чтобы хозяйка года осталась довольна? На горячее лучше запечь большой кусок любого нежирного мяса. И подать его, например, с картофелем. Подойдет для гарнира и любая крупа – чечевица, гречка или рис.
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Оценит Крыса обилие салатов и закусок, особенно если добавить в них сыр и орехи.
Любит грызун и сладкое, поэтому позвольте себе расслабиться в эту ночь и удивить всех изысканным десертом.
Но, несмотря на всеядность, она не любит крепкие алкогольные напитки.
Если не хотите разгневать животное, остановитесь на традиционном шампанском, вине, слабоалкогольных напитках и коктейлях.
Чтобы Крыса приносила вам удачу весь 2020 год, приготовьте для праздничного стола блюда из нашей подборки.
Салат Мышки в сыре
Ингредиенты:
- 500 г отварного куриного филе;
- 200 г твердого сыра;
- три вареных яйца;
- 100 г грецких орехов;
- 300 г винограда без косточек;
- майонез.
Для мышей: вареные куриные и перепелиные яйца, обрезки сыра и бутоны гвоздики.
Приготовление:
Мясо и белки нарезаем кубиками.
Сыр натираем на терке, а грецкие орехи измельчаем.
Все ингредиенты смешиваем и заправляем майонезом.
Смесь разделяем на две части. Одну из них выкладываем на блюдо ровным слоем.
Сверху – виноград, его и бока покрываем оставшейся частью смеси.
Натираем на мелкой терке яичные желтки и обсыпаем салат со всех сторон.
Осталось украсить его мышками из половинок яиц. Ушки и хвостик можно сделать из сыра или вареной колбасы, в носик и глазки – из бутонов гвоздики или маслин.
Салат Графский
Ингредиенты:
- одна свекла;
- три картофелины;
- четыре яйца;
- 100 г чернослива;
- 100 г грецких орехов;
- майонез и соль.
Приготовление:
Свеклу и картофель в мундире отвариваем до готовности. Охлаждаем и снимаем кожуру.
Яйца отвариваем вкрутую, отделяем желтки от белков.
Салат выкладываем на блюдо слоями, каждый промазываем майонезом.
Первый – нарезанный кубиками картофель.
Второй – нарезанная мелкими кубиками свекла.
Третий – желтки, нарезанные кубиками.
Четвертый – мелко нарезанный чернослив (чтобы он стал мягче, можно предварительно залить его кипятком на 10-15 минут).
Пятый – яичные белки, тоже порезанные кубиками.
Смазываем верх майонезом и посыпаем измельченными грецкими орехами. Отправляем готовый салат в холодильник, чтобы хорошо пропитался.
Картофельно-грибные рулетики из лаваша
Ингредиенты:
- лаваш – два листа;
- 500 г картофеля;
- 150 г грибов;
- одна луковица;
- три зубчика чеснока;
- 50 мл картофельного отвара;
- соль и зелень – по вкусу.
Приготовление:
Почищенный картофель отварить, сделать пюре, добавив немного картофельного отвара.
Мелко нарезанный лук обжарить до золотистого цвета.
Грибы тоже мелко нарезать и обжарить.
Смешать картофель, лук, грибы, чеснок, мелко нарезанную зелень, посолить по вкусу. Разделить начинку на две части.
Распределить ровным слоем первую часть начинки на листе лаваша, накрыть вторым листом лаваша и размазать вторую часть начинки. Свернуть в рулет.
Разрезать на куски толщиной примерно по 2 см, обжарить на масле с двух сторон до золотистой корочки. Подавать горячими с каким-нибудь соусом.
Говядина Веллингтон со шпинатом
Ингредиенты:
- вырезка говяжья – четыре полоски;
- слоеное бездрожжевое тесто – 500 г;
- бекон сыровяленый копченый – 12 тонких ломтиков;
- итальянские и прованские травы (сухие);
- 10 яиц;
- 70 г свежего шпината.
Для соуса:
- упаковка сливок 30%;
- лук репчатый;
- чеснок;
- 500 г замороженного шпината.
Приготовление:
Обжариваем говяжью вырезку на сковородке для гриля, солим и перчим в процессе.
Достаем бездрожжевое тесто и выкладываем на него свежий шпинат.
Обжаренную вырезку сначала оборачиваем беконом, а затем – тестом со шпинатом.
Рулет запекаем 20 минут в духовом шкафу на режиме конвекция+ при 200 градусах.
Для соуса на растительном масле обжариваем репчатый лук и чеснок свободной нарезки, добавляем сливки и немного выпариваем. Кладем шпинат, провариваем несколько минут, в блендере превращает в однородную массу.
Пирог Груши в хрустале
Ингредиенты:
- шесть груш;
- один апельсин;
- один лимон;
- 300 г сахара;
- 350 мл холодной и 300 мл горячей воды;
- 350 г муки;
- 150 г сливочного масла;
- три яйца;
- 0,5 ч. ложки соли;
- 1 ч. ложка разрыхлителя;
- 0,5 ст. ложки яблочного уксуса;
- пакетик желатина;
- 75 мл сливок 33%.
Приготовление:
Сначала нужно приготовить сироп-маринад для груш. Для этого необходимо выжать сок из апельсина, снять цедру с лимона и добавить 200 г сахара.
Залить эту смесь 300 мл кипятка и размешивать до полного растворения сахара. Добавить 300 мл холодной воды.
Доводим маринад до кипения и выкладываем в него груши – так, чтобы они находились в вертикальном положении. На маленьком огне груши должны томиться 5-10 минут, чтобы стали мягкими. Вынимаем шумовкой, а сироп процеживаем – он понадобится в конце приготовления.
Далее готовим основу пирога: смешиваем соль, разрыхлитель и муку (300 г), добавляем сливочное масло и перетираем с мукой.
Отдельно сбиваем венчиком два яйца, добавляем уксус и 5 ст. ложек холодной воды.
Из яичной и мучной смеси замешиваем эластичное тесто, ставим его в холодильник на 15 минут, обернув пищевой пленкой.
Тесто выкладываем в форму (диаметр 26 см), формируя бортики, и снова отправляем в холодильник на 15 минут.
Застилаем основу пирога фольгой или пергаментом и засыпаем внутрь любую крупу, слегка придавив руками. Ставим в духовку и выпекаем при 200 градусах 15 минут. Вынимает фольгу с крупой и выпекаем при 180 градусах еще 5 минут.
Для крема смешиваем по 2 ст. ложки муки и сахара, постепенно добавляем 125 мл грушевого сиропа, непрерывно взбивая миксером.
В отдельной посуде взбиваем два яйца со сливками и соединяем обе массы. Крем получится жидким, но в процессе выпечки он загустеет.
Груши немного срезаем внизу, ставим их на основу пирога и заливаем кремом.
Выпекаем пирог 25 минут при 180 градусах. Крем должен загустеть. Даем пирогу полностью остыть.
Осталось приготовить заливку-“хрусталь”. Для этого в оставшийся грушевый сироп добавляем желатин или желе для тортов (предварительно приготовленные), доводим до кипения и даем остыть.
Заливку нужно аккуратно вылить на груши – поверх крема, и на ночь поставить в холодильник.
Больше о символе 2020 года – Белой металлической Крысе – читайте на Фактах ICTV.